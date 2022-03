Καιρός: Με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες ρίχνει αυλαία ο Μάρτιος

Επιτέλους, τέλος ο χειμώνας; Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας, συνοδεία ενός λαμπρού ήλιου χθες και στα νότια της χώρας, έγινε δεκτή με ένα αίσθημα ανακούφισης από τους πολίτες, που «πάγωσαν» από έναν από τους πιο ψυχρούς Μάρτιους των τελευταίων ετών και μάλιστα εν μέσω πρωτοφανούς ακρίβειας στα τιμολόγια θέρμανσης και ρεύματος. Ζεστή ήταν η χθεσινή μέρα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 22-23 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας τις μεσημεριανές ώρες. Σήμερα Σάββατο 26 Μαρτίου αναμένεται μικρή κάμψη των θερμοκρασιών κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με τα θερμόμετρα να ανεβαίνουν και πάλι αύριο Κυριακή στα χθεσινά επίπεδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ερευνητές του Αστεροσκοπείου και του meteo.gr εκτιμούν πως η θερμοκρασία θα κινηθεί ανοδικά μέχρι το τέλος του μήνα.

Η θερμή αυτή αυλαία του φετινού Μαρτίου έρχεται σε αντίθεση με την παγωμένη πορεία του, η οποία σημαδεύτηκε με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, σε δύο ψυχρά κύματα: τον «Φίλιππο» που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου και το πιο πρόσφατο και «ανώνυμο» (ίσως γιατί δεν συνοδευόταν από ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα), που ξεκίνησε στις 17-18 Μαρτίου. Και τα δύο «έδωσαν» χιονοπτώσεις (ασθενείς ακόμα και στην Αθήνα), καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα νότια αλλά και την Αττική. Αν και δεν έχει κλείσει ακόμα ο μήνας, προεξοφλείται πως ο Μάρτιος του 2022 είναι ένας από τους πιο ψυχρούς των τελευταίων 35 ετών.

Για να γίνει κατανοητή η έντονη διακύμανση του καιρού και το πόσο χαμηλά είχαν πέσει οι θερμοκρασίες, σημειώνουμε πως λιγότερο από μία εβδομάδα πριν, το πρωί της Κυριακής 20 Μαρτίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Σέλι είχε πέσει στους -12,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν μετρήθηκε στους -15,8 βαθμούς. Πολύ κρύο και στον Αγιο Σάββα Ημαθίας με -8,6° C, στο Τέροβο Ιωαννίνων με -8,1° C, στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας -8° C, στο Μεσόβουνο Κοζάνης -7,6° C (στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών).

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αξιοσημείωτη είναι και η σχετική αλλαγή στους ρόλους μεταξύ βορρά-νότου, με τα ψυχρά κύματα του Μαρτίου να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις νότιες περιοχές. Την περασμένη Τετάρτη 23 Μαρτίου στις βόρειες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο έφτασε και τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο νότο και τα νησιά, ιδιαίτερα την Κρήτη, υπήρχε πολύ κρύο, ειδικά για την εποχή. Για παράδειγμα, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ήταν 20,1° C, στα Ανώγεια Ρεθύμνου δεν ξεπέρασε τους 4,4° C. Θερμοκρασιακά ανώγεια και κατώγια… αντίστροφα των συνηθισμένων.