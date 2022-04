Πανεπιστήμια: 18 αγγλόφωνα προπτυχιακά προ των πυλών

Τα ελληνικά πανεπιστήμια μπαίνουν δυναμικά στον χώρο των αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν δίδακτρα και απευθύνονται σε ξένους φοιτητές. Συνολικά 18 προγράμματα έχουν κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας και με βάση τον χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών θα ξεκινήσουν μαθήματα από τον επόμενο Οκτώβριο ή τον Οκτώβριο του 2023. Τα ελληνικά ΑΕΙ έχουν καταθέσει προτάσεις για συνολικά 208 αγγλόφωνα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, εκ των οποίων τα 24 είναι κοινά με ξένα ιδρύματα. Ταυτόχρονα, δίνεται βάρος για κοινά πτυχία σε συνεργασία με ΑΕΙ των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Κίνας και της Ινδίας. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα τα μαθήματα να γίνονται εξ αποστάσεως, ώστε να συμπεριληφθούν πανεπιστημιακοί που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα. Ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Απόστολος Δημητρόπουλος ταξιδεύει για το θέμα αύριο στις ΗΠΑ. Για νέα σελίδα εξωστρέφειας στα ελληνικά ΑΕΙ μιλάει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, από τα 208 αγγλόφωνα προγράμματα που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα στην επόμενη ακαδημαϊκή διετία (το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει κάθε Οκτώβριο) τα 18 είναι προπτυχιακά, τα 140 μεταπτυχιακά και τα 50 διδακτορικά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τα αντικείμενά τους ανήκουν σε όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων, με τις ιατρικές πάντως να έχουν ισχυρό αποτύπωμα (περί τα έξι προγράμματα). Επίσης, εκ των 208 τα 24 είναι προγράμματα κοινά με ξένα ΑΕΙ, δηλαδή οι απόφοιτοί τους θα λάβουν πτυχίο με τις σφραγίδες των δύο πανεπιστημίων.

Προβλέπεται η δυνατότητα για μαθήματα εξ αποστάσεως, ώστε να συμπεριληφθούν πανεπιστημιακοί με έδρα σε τρίτη χώρα.

Αλλωστε, όπως ανέφερε μιλώντας χθες στην «Κ» ο κ. Δημητρόπουλος, «στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει τα ελληνικά πανεπιστήμια να οργανώνουν κοινά ή διπλά προγράμματα με τα ξένα ΑΕΙ. Βεβαίως, η μορφή της συνεργασίας τους θα εξαρτηθεί από την επιθυμία των ίδιων των πανεπιστημίων και με βάση τους δικούς τους ρυθμούς, για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει από οργάνωση κοινών θερινών σχολείων».

Στο εβδομαδιαίας διάρκειας ταξίδι του στις ΗΠΑ που ξεκινάει από αύριο, μαζί με τον υπεύθυνο του προγράμματος Study in Greece και καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρήστο Μιχαλακέλη, ο κ. Δημητρόπουλος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους ΑΕΙ των ΗΠΑ, Ελληνες καθηγητές σε πανεπιστήμια της χώρας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας για ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών ΑΕΙ με τα αμερικανικά. Η ελληνική ομάδα, εκτός από εκπροσώπους αμερικανικών ΑΕΙ, θα συναντηθεί με στελέχη των ΗΠΑ (ενδεικτικά τον Ethan Rosenzweig Deputy Assistant Secretary for Academic Affairs, τη Marianne Craven, Academic Programs Managing Director και την Amelia Vanderlaan, Study Abroad Program Officer), με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων (AHEPA, AHI, HALC, Prometheus Society, Daughters of Penelope, National Hellenic Society), με ακαδημαϊκούς, κυρίως Ελληνες και ομογενείς, καθώς και εκπροσώπους Εδρών Ελληνικών Σπουδών.