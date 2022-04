Εκλογές στη Γαλλία: Οι δηλώσεις Μακρόν και Λεπέν ενόψει του β’ γύρου – Το σκηνικό της επόμενης ημέρας

Εμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λεπέν θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία στις 24 Απριλίου.

Βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εκλογών, η διαφορά ανάμεσα σε Μακρόν και Λεπέν αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ τεσσάρων και πέντε μονάδων, με τον υποψήφιο της αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν να απέχει περίπου μία μονάδα από την υποψήφια της ακροδεξιάς. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ipsos, το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:

UPDATE: The gap between far-right candidate Marine Le Pen and left-wing Jean-Luc Mélenchon is down to less than one percentage point in the first round of the French presidential election, the latest Ipsos projection shows.

More updates on our live blog: https://t.co/MdBeQ1jr7c pic.twitter.com/bYwfmbx1oi

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 10, 2022