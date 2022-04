Ρωσικό αεροσκάφος έκανε τον… γύρο της Ευρώπης για να παραλάβει τους διπλωμάτες που απέλασε η Ελλάδα

Τον γύρο της Ευρώπης αναγκάστηκε να κάνει το ρωσικό αεροσκάφος που έστειλε η Μόσχα για να παραλάβει τους διπλωμάτες που απέλασαν Ελλάδα και Ισπανία, εξαιτίας της απαγόρευσης που έχουν επιβάλει πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τις ρωσικές πτήσεις στον εναέριο χώρο τους.

Όπως έδειξαν δεδομένα από τον ιστότοπο αεροπορικής παρακολούθησης FlightRadar24, το αεροσκάφος διένυσε συνολικά 15.000 χιλιόμετρα για να ολοκληρώσει την αποστολή του.

«Ενώ η Ισπανία και η Ελλάδα έκαναν μία μοναδική εξαίρεση για την είσοδο του αεροσκάφους στον εναέριο χώρο τους, το αεροσκάφος έκανε τον γύρο άλλων χωρών όπου παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση», σημείωσε ο ιστότοπος και πρόσθεσε πως «το συνολικό δρομολόγιο ήταν 15.163 χιλιόμετρα, λίγο λιγότερο από τη μεγαλύτερη πτήση του κόσμου μεταξύ Σιγκαπούρης και Νέας Υόρκης».

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world’s longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) April 19, 2022