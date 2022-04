Καλοκαιρινές μέρες με παγωμένες θάλασσες

Δύο όψεις θερμοκρασιακά είχαν οι προηγούμενες ημέρες στη χώρα μας, καθώς οι θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας έφτασαν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ αντίθετα οι θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων ήταν χαμηλότερες απ’ ό,τι τα τελευταία χρόνια.

Μετά το ζεστό Πάσχα που βοήθησε στο ψήσιμο του οβελία και τον εορτασμό στην ύπαιθρο, η Δευτέρα του Πάσχα είχε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας να πλησιάζει τους 31 βαθμούς Κελσίου (30,8° C). Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr ακολούθησε η Βαμβακού Φαρσάλων με 30,5° C, η Λάρισα με 30,4° C, η Καρδίτσα με 30° C, η Κωπαΐδα με 29,9° C, ο Θεολόγος Φθιώτιδας με 29,7° C, ενώ ανεβασμένες για την εποχή ήταν οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ειδικά σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Και χθες Τρίτη τα θερμόμετρα ανέβηκαν ψηλά, με περιοχές όπως οι Αγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, η Σπάρτη, τα Χανιά να «πιάνουν» τους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πολλούς δήμους της Αττικής καταγράφηκαν 28° C.

Από την άλλη, όμως, σύμφωνα με δημοσίευση στο meteo.gr των Σ. Ντάφη, Γ. Κύρου, Κ. Λαγουβάρδου, στα ελληνικά πελάγη η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας (SST – Sea Surface Temperature) παρουσιάζει αυτή την περίοδο χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες τη Μεγάλη Παρασκευή υπολογίστηκαν με βάση δορυφορικές μετρήσεις που επεξεργάστηκε το ΕΕΑ/meteo.gr, κατά 1-2 βαθμούς Κελσίου κάτω από τη μέση τιμή των τελευταίων 15 ετών. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στο Θρακικό Πέλαγος (περίπου 13° C) και οι υψηλότερες στο Καρπάθιο και Λιβυκό Πέλαγος (περίπου 17-18° C).

Οπως εξηγούν οι ερευνητές, «η ελάχιστη θερμοκρασία του έτους της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο σημειώνεται περίπου στις αρχές Μαρτίου και σταδιακά από τον Απρίλιο ξεκινάει η θέρμανση των υδάτων, παράλληλα με τα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Ο φετινός ψυχρός Μάρτιος όσον αφορά τη θερμοκρασία του αέρα, είχε επίπτωση και στην SST, καθώς από δορυφορικές μετρήσεις εκτιμάται ότι σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου καταγράφηκαν οι χαμηλότερες τιμές SST, τουλάχιστον από το 2008 (~10°C)».

Παρόμοιες συνθήκες καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, με την SST να κυμαίνεται μεταξύ 1-3° C κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 2008-2021. Τη Μεγάλη Παρασκευή 22.4 στη βόρεια Αδριατική καταγράφηκαν θερμοκρασίες 12-13° C, ενώ στη Θάλασσα του Λεβάντε η SST έφτασε τους 19-20° C.

Βεβαίως, η επιφάνεια της θάλασσας καταγράφεται τις προηγούμενες μέρες ελαφρώς πιο ψυχρή σε σχέση με την τελευταία 15ετία. Εάν η σύγκριση γίνει με τον μέσο όρο της περιόδου 1982-2000 τότε οι τιμές της SST στις 22.4 ήταν υψηλότερες. «Παγκοσμίως η SST αυξάνεται συνεχώς τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ειδικότερα στη Μεσόγειο η θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων ανεβαίνει με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν του υπερκείμενου αέρα. Τα κύματα καυσώνων της θάλασσας επίσης αυξάνονται σε ένταση και συχνότητα», αναφέρουν οι ερευνητές του Αστεροσκοπείου στο meteo.gr.

