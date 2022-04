Σεισμός τώρα στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:01 το απόγευμα της Παρασκευής (29/04) 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μιαμούς Ηρακλείου, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Πρόκειται για μια περιοχή 40 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, στη Μεσαρά.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 14,5 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για καταστροφές.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake in #Moíres 11 min ago. pic.twitter.com/vC092wbJQN

— EMSC (@LastQuake) April 29, 2022