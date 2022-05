Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος στις κερκίδες του ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της νέας ταινίας μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου «Βληχή» στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ο διάσημος Έλληνας σκηνοθέτης και η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του φιλμ Έμα Στόουν παρευρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Μονακό.

Μάλιστα, η – βραβευμένη με Όσκαρ – Στόουν φορούσε μάσκα του Ολυμπιακού και έδειχνε να απολαμβάνει την αναμέτρηση, καθώς ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε στιγμιότυπα με την ηθοποιό να χειροκροτά και να παρακολουθεί συγκεντρωμένη το παιχνίδι. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου με τους Έλληνες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – και ιδιαίτερα τους οπαδούς του Ολυμπιακού – να σχολιάζουν το αναπάντεχο γεγονός. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μονακό με 94-99 στη σειρά των πλέι οφ κλείνοντας θέση στο Final Four στο Βελιγράδι.

Do you recognize her behind the mask? Movie Star Emma Stone happens to be in Greece for the premier of Georgios Lanthimos’s new short film, “Vlichi” (Bleat) and she is in the “Peace and Friendship” Stadium for Game 5 between @olympiacosbc and @ASMonaco_Basket #EuroLeaguePlayoffs pic.twitter.com/TgBfR7A7DA

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 4, 2022