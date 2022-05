Ελλάδα – ΗΠΑ: Απευθείας αεροπορική σύνδεση Βοστώνης – Αθήνας μετά από 25 χρόνια

Σε πανηγυρικό κλίμα γιορτάστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης η έναρξη της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Βοστώνης – Αθήνας από την εταιρεία Delta Airlines. Πρόκειται για την πρώτη πτήση που συνδέει απευθείας τις δύο πόλεις μετά από 25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της τελετής στο αεροδρόμιο Logan έγινε έπαρση της ελληνικής σημαίας και ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και δεξίωση με ελληνικά εδέσματα.

Ο Ελληνοαμερικανός μακροβιότερος κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και πρώην υποψήφιος πρόεδρος, Μάικλ Δουκάκης, χαιρέτισε αυτή την επιτυχία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική εξέλιξη που φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά με την ομογένεια της Νέας Αγγλίας. Επιπλέον, χαιρετισμό απηύθυναν ο Μητροπολίτης Βοστώνης, κ. Μεθόδιος, και ο ομογενής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του αεροδρομίου Massport, Lew Evangelides, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στις ελληνικές του ρίζες από την περιοχή της Ηπείρου.

Join us tomorrow, 𝐌𝐚𝐲 𝟐𝟕𝐭𝐡, at @BostonLogan‘s 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐄 𝐇𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐅𝐥𝐚𝐠𝐬 (departures level) at 𝟓:𝟑𝟎-𝟔:𝟑𝟎𝐩𝐦 to raise our flag and enjoy Greek dancing & food in celebration of the first direct BOS-ATH flight since the 90s, operated by @Delta! 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/U5VsFFy6uG

— Consulate General of Greece in Boston (@GreeceinBoston) May 26, 2022