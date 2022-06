Σεισμός τώρα: 4,7 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Ρόδο

Σεισμός εντάσεως 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τη Ρόδο, στις 19.05 το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ειδικότερα, το επίκεντρο εντοπίζεται 17 χλμ δυτικά, νοτιοδυτικά της Καταβιάς, ενός χωριού στο νότιο τμήμα του νησιού. Το εστιακό βάθος είναι στα 16,4 χλμ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, στη δική του μέτρηση, έδωσε 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί της Ρόδου.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.6 occurred 78 km SE of #Emporeiós (#Greece) 3 min ago (local time 19:05:10). More info at:

— EMSC (@LastQuake) June 3, 2022