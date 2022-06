Στο Ισραήλ σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος

Στο Ισραήλ μεταβαίνει, σήμερα, Τρίτη 7 Ιουνίου, o αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, για επίσημη επίσκεψη έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του Chief of the General Staff of Israel Defense Forces αντιστράτηγου Aviv Kohavi.

Όπως ανακοινώθηκε, η επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ επαναπρογραμματίστηκε, καθώς είχε αναβληθεί η αρχικά προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη λόγω της επικρατούσας κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr