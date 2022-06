Καιρός: Καυτό δεκαήμερο με 40άρια και στην Ελλάδα

Ενα πολύ ζεστό δεκαήμερο μας περιμένει καθώς βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση του Ιουνίου, με θερμοκρασίες 2-3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό και με κορυφώσεις που θα δώσουν καυτές ημέρες, όπου τα θερμόμετρα θα ανέβουν πάνω από τους 38°-39° C και θα φτάσουν και τους 40°-41° C! «Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες στην Αθήνα», λέει στην «Κ» ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών και επιστημονικά υπεύθυνος του meteo.gr, Κώστας Λαγουβάρδος, «με τις θερμοκρασίες να υπερβαίνουν τους 38°-39° C, ίσως ακόμη και τους 40° C σε ορισμένες περιοχές».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε χθες έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με το οποίο προειδοποιεί πως η θερμοκρασία θα παρουσιάσει από σήμερα σταδιακή άνοδο, προβλέποντας πως οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν κατά τόπους τους 40° με 41° C, ενώ ευτυχώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες (τη νύχτα) δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Συγκεκριμένα, η ΕΜΥ προβλέπει πως την Τετάρτη 22 Ιουνίου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35°-37° C και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38°-39° C. Την Πέμπτη θα ανέβει στους 36°-39° C και τοπικά σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και κεντρική Μακεδονία θα πιάσει τους 40° με 41° C. Στην Αττική, οι υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη και θα φθάσουν τους 38° με 39° C, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να καταγράφονται 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Από την Παρασκευή και το Σάββατο θα δροσίσει λίγο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να πέφτουν 2 με 3 βαθμούς και να μην ξεπερνούν σε κεντρικά και νότια τους 37°-38° C, ενώ στα βόρεια θα μείνουν κάτω από 34°-35° C. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και από τα δυτικά προβλέπεται από την Κυριακή 26 Ιουνίου.

Ολη η περιοχή της Μεσογείου θα είναι ζεστή, αλλά οι πολύ θερμές αέριες μάζες φαίνεται να έχουν σταματήσει στο κεντρικό τμήμα, περίπου πάνω από την Ιταλία.

Οσον αφορά τις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, μέχρι την Παρασκευή οι μέγιστες θα διαμορφωθούν στους 33°-35° C, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσουν τους 32° C.

Πάνω από το κανονικό

«Ερχεται ένα αρκετά θερμό δεκαήμερο, που θα δώσει μια ζεστή κορύφωση αυτή την εβδομάδα και αναμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξει κάτι ανάλογο και την επομένη. Πάντως, μέχρι τα τέλη Ιουνίου οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι 2-3 βαθμοί Κελσίου πάνω από τις κανονικές για την εποχή. Σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στη νότια Κρήτη, μπορεί το θερμόμετρο αυτή την εβδομάδα να φτάσει και τους 40°-41° C», λέει στην «Κ» ο κ. Λαγουβάρδος.

«Ακόμη κι αν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες δεν κρατήσουν πολύ, ο παρατεταμένος χαρακτήρας του κύματος ζέστης θα καταπονήσει τον κόσμο, ειδικά μετά ένα δεκαήμερο σχετικά δροσερό», συμπληρώνει ο ερευνητής του Αστεροσκοπείου. Η υποχώρηση της ζέστης το Σάββατο θα είναι παροδική, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά.

«Το επόμενο δεκαήμερο όλη η περιοχή της Μεσογείου θα είναι ζεστή, αλλά ευτυχώς για εμάς οι πολύ θερμές αέριες μάζες φαίνεται να έχουν σταματήσει στο κεντρικό τμήμα, περίπου πάνω από την Ιταλία», αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.