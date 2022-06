Καιρός: Την Πέμπτη η κορύφωση του καύσωνα – Πού θα σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος

Την επικράτηση θερμών καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες ευνοεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA).

Η θερμοκρασία σήμερα Τρίτη αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου σε μεμονωμένες περιοχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας. Αύριο, Τετάρτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ξεπερνώντας τους 36 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές κυρίως της ηπειρωτικής χώρας.

Θερμότερη ημέρα αναμένεται η Πέμπτη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να υπερβαίνουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, ή ακόμα και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Μακεδονίας, όπως διακρίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Υψηλό θερμικό φορτίο αναμένεται ιδιαίτερα και στην Αθήνα, με τις θερμοκρασίες να εντάσσονται στην κατηγορία 0 κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, σύμφωνα με τη νέα κατηγοριοποίηση υψηλών θερμοκρασιών που εφαρμόζει πιλοτικά το meteo, σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύματος Atlantic Council, και τον Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένονται κίνδυνοι για την υγεία ευάλωτων πληθυσμών (βρέφη, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, άστεγοι κ.ά.) στην Αθήνα. Συστήνεται επομένως, προσοχή και μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε αυτές τις πληθυσμιακές κατηγορίες της πρωτεύουσας.

Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε χθες έκτακτο δελτίο καιρού, με το οποίο προειδοποιεί πως η θερμοκρασία θα παρουσιάσει από σήμερα σταδιακή άνοδο, προβλέποντας πως οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν κατά τόπους τους 40° με 41° C, ενώ ευτυχώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες (τη νύχτα) δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Συγκεκριμένα, η ΕΜΥ προβλέπει πως την Τετάρτη 22 Ιουνίου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35°-37° C και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38°-39° C. Την Πέμπτη θα ανέβει στους 36°-39° C και τοπικά σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και κεντρική Μακεδονία θα πιάσει τους 40° με 41° C. Στην Αττική, οι υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη και θα φθάσουν τους 38° με 39° C, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να καταγράφονται 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Από την Παρασκευή και το Σάββατο θα δροσίσει λίγο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να πέφτουν 2 με 3 βαθμούς και να μην ξεπερνούν σε κεντρικά και νότια τους 37°-38° C, ενώ στα βόρεια θα μείνουν κάτω από 34°-35° C. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και από τα δυτικά προβλέπεται από την Κυριακή 26 Ιουνίου.

Οσον αφορά τις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, μέχρι την Παρασκευή οι μέγιστες θα διαμορφωθούν στους 33°-35° C, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσουν τους 32° C.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα, Τρίτη

Σήμερα, Τρίτη, ο καιρός είναι γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια βορειοανατολικά νωρίς το απόγευμα, οπότε στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 36 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και στα νησιά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ιονίου έως 31 και στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 35 και στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 και κατά τόπους στην Κρήτη έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση και το βράδυ ασθενείς.

Θερμοκρασία: Έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός αύριο, Τετάρτη

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 35 με 37 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 38 με 39 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα και τις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα τοπικά στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα ηπειρωτικά από 18 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην Κρήτη μέχρι 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα.

Ανεμοι: Ασθενείς και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη

Στη Μακεδονία, κυρίως την κεντρική και την ανατολική και τη Θράκη, αναμένονται την Πέμπτη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα το βράδυ θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι στα βόρεια θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους και πρόσκαιρα θα ενισχυθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και τη Στερεά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή

Την Παρασκευή, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα βόρεια. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, της τάξεως των 6 βαθμών, και θα φτάσει στα βόρεια τους 31 βαθμούς και στα νότια τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με πρόσκαιρη εξασθένηση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο από τα δυτικά, με μέγιστη τιμή στα ηπειρωτικά τους 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr