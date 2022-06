Βανδάλισαν ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν φέιγ βολάν

Φθορές σε πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στα Εξάρχεια προκάλεσαν άγνωστοι το βράδυ της Πέμπτης.

Κατά πληροφορίες οι δράστες, τουλάχιστον δύο άτομα, έσπασαν την τζαμαρία στην πρόσοψη του ξενοδοχείου και πέταξαν φέιγ βολάν με συνθήματα κατά της αστυνομίας και των οικονομικών επενδύσεων στα Εξάρχεια.

«Έξω οι μπάτσοι και οι μεγαλοεπενδυτές από τα Εξάρχεια» έγραφε το ένα από τα φυλλάδια, ενώ στο δεύτερο υπήρχε γραμμένο σύνθημα στα αγγλικά: «Tourists Go Home! This is a class – war zone».

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό Κλεισόβης κοντά στην πλατεία Κάνιγγος.

