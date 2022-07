Φωτιά στην Ιτέα: Κάηκαν πάνω από 12.150 στρέμματα – Η εικόνα από δορυφόρο

Εκτεταμένες καταστροφές προξένησε η φωτιά στην Ιτέα, σύμφωνα με τους χάρτες του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος COPERNICUS, το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά από αίτημα της πολιτικής προστασίας, για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στην Φωκίδα και στην Αχαΐα.

Όπως κατέγραψαν οι δορυφόροι, από την πυρκαγιά στην Ιτέα καταστράφηκε έκταση 12.153 στρεμμάτων, μεγάλο μέρος της οποίας είναι εντός της προστατευμένης ζώνης του Δελφικού Τοπίου.

#EMSR588 #Wildfire in Itea, #Greece🇬🇷

Our #RapidMappingTeam has delivered its damage Grading Product using VHR optical 🛰️ imagery

As of 6 July at 08:33 UTC:

➡️A burnt🔥 area of 1,215,3 ha has been detected

➡️26 affected buildings🏘️ detected

