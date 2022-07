Τιμητική πολιτογράφηση στον Κρίστοφερ Κινγκ

Πριν από τέσσερα χρόνια, το βιβλίο του «Lament from Epirus: An Odyssey into Europe’s oldest surviving folk music» έκανε την παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου και τα περίφημα μοιρολόγια της γνωστά σε όλο τον κόσμο. Η αγγλική έκδοση μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Αριστείδη Μαλλιαρό και το «Ηπειρώτικο μοιρολόι» των εκδόσεων Δώμα έκανε το όνομα του συγγραφέα και εθνομουσικολόγου Κρίστοφερ Κινγκ οικείο στους Ελληνες αναγνώστες.

Ο Αμερικανός μουσικός παραγωγός, βραβευμένος με Γκράμι, και μανιώδης συλλέκτης δίσκων γραμμοφώνου βρήκε στην Ηπειρο τον τόπο που η μουσική, όπως λέει, διατηρεί τον θεραπευτικό της ρόλο και γίνεται ένα με την ποίηση, τον χορό και τη γιορτή.

Στο βιβλίο ο Κινγκ, ο οποίος είναι πια μόνιμος κάτοικος της Κόνιτσας, γράφει για τη μουσική σαν θρήνο, σαν νανούρισμα και παρηγοριά και σαν αναπόσπαστο κομμάτι της χαράς και του γλεντιού. Χθες, ο κ. Κινγκ απέκτησε τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.