Πτώση Αντόνοφ στην Καβάλα: Έρευνα από στελέχη του λόχου Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας

Στους Αντιφιλίππους έφτασαν τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου Πυρηνικής, Βιολογικής, Χημικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να ερευνήσουν και να εξακριβώσουν την προέλευση της λευκής ουσίας, η οποία εντοπίστηκε γύρω από το μοιραίο αεροσκάφος που κατέπεσε στην περιοχή.

Τα συνολικά 14 άτομα που απαρτίζουν τον ειδικό λόχο θα επιχειρήσουν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί από νωρίς σήμερα το πρωί τις εμπλεκόμενες αρχές για το είδος της λευκής ουσίας που εντοπίστηκε από τα πρώτα λεπτά της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kathimerini.gr από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., από τις αρχικές έρευνες του ΓΕΣ στην περιοχή δεν προκύπτει η ύπαρξη ραδιενεργών στοιχείων.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις, του ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Μέτιος, ήδη η υπηρεσία που εμπλέκεται στο έργο έρευνας και διάσωσης προχώρησε στη διάνοιξη ενός πρώτου διαδρόμου ασφαλείας, μέσα από τον οποίο θα κινηθούν τόσο τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου, όσο στη συνέχεια και οι ομάδες του τάγματος εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς, αλλά και οι ομάδες πολιτικής προστασίας έρευνας και διάσωσης για την περισυλλογή των σορών του πληρώματος και των συντριμμιών του μοιραίου αεροσκάφους.

Υπενθυμίζεται ότι το μεταγωγικό αεροσκάφους Antonov κατέπεσε και συνετρίβη ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Αντιφίλιπποι, στο δήμο Παγγαίου Καβάλας. Το πλήρωμα ήταν οκταμελές – όλοι Ουκρανοί. Εκπρόσωπος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρίας Meridian Cargo δήλωσε ότι είναι νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους. «Φυσικά δεν επιβίωσαν της συντριβής», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αεροπορική τραγωδία.

Στην περιοχή ήδη έχουν μεταβεί δύο Τάγματα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς, ενώ εξ αρχής έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο σημείο της πτώσης.

Ισχυρές δυνάμεις του στρατού, της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΕΚΑΒ αλλά και η επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων παραμένουν στο σημείο όπου κατέπεσε χθες το αεροσκάφος Αντόνοφ, στο οποίο επέβαινε πλήρωμα που αποτελούνταν από οκτώ άτομα ουκρανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επιτόπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή 30 Πυροσβέστες και δυνάμεις των δύο ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΕΚΑΒ. Στην περιοχή επίσης βρίσκονται μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς του Ελληνικού Στρατού από Δράμα και Λιτόχωρο, ενώ προωθείται αντίστοιχη ομάδα από Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή μεταβαίνει ομάδα του Ειδικού Διακλαδικού Λόχου (ΕΔΛΟ) ΠΒΧ (Πυρηνικής – Βιολογικής – Χημικής) Άμυνας (8 άτομα τμήμα ανίχνευσης, 4 άτομα τμήμα απολύμανσης, 2 άτομα ΥΓ) από Αθήνα. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, ελικόπτερα του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ).

Ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας, Νεμπόισα Στεφάνοβιτς, δήλωσε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 11,5 τόνους πυρομαχικά, που προορίζονταν για το Μπανγκλαντές.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα 500 μέτρων. Η Πυροσβεστική γνωστοποίησε την ύπαρξη υψηλού πυροθερμικού φορτίου γύρω από το αεροσκάφος.

O γενικός πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, Βαντίμ Σαμπλούκ, επισκέφθηκε το χώρο, όπου κατέπεσε χθες το βράδυ το αεροσκάφος και ενημερώθηκε από τις τοπικές αρχές για τις μέχρι στιγμής έρευνες που γίνονται στην περιοχή. Ο Ουκρανός διπλωμάτης ενημέρωσε τις αρχές για την ταυτότητα του 8μελούς πληρώματος του αεροσκάφους – όλοι ουκρανικής καταγωγής- και υπογράμμισε ότι τελικό προορισμό είχε το Μπαγκλαντές.

Ο κ. Σαμπλούκ παρακολούθησε τα πρώτα πλάνα από το drone που πετούν οι αρχές πάνω από την περιοχή, όπου οι πρώτες εικόνες δείχνουν τα συντρίμμια το αεροσκάφους και τη σορό ενός από τα μέλη του πληρώματος.

Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παγγαίου Κώστας Τσάκαλος, τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν αν πρωτίστως δεν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για τα συνεργεία που θα επιχειρήσουν εντός της περιοχής.

Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσε η συντριβή του αεροσκάφους Antonov.

Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου, ο εισαγγελέας Εφετών Θράκης θα έχει την εποπτεία όλων των ερευνών και των ανακρίσεων για τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του αεροσκάφους, το οποίο μετέφερε οπλικό υλικό.

Με εντολή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, μεταβαίνει εντός της ημέρας κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος Antonov.

Εικόνες από drone, που μετέδωσαν τοπικά κανάλια, δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχει καταστραφεί πλήρως.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής και ανδρών των ενόπλων δυνάμεων για την έρευνα στο σημείο που χθες το βράδυ κατέπεσε αεροσκάφος Αντόνοφ, στην κοινότητα Αντιφιλίππων του δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας.

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος Μάριο Αποστολίδη, επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, «άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ειδικό εξοπλισμό και όργανα μέτρησης προσέγγισαν το σημείο της πρόσκρουσης του αεροσκάφους και είδαν από κοντά την άτρακτο και άλλα μέρη του διασκορπισμένα μέσα στα χωράφια».

Ο κ. Αποστολίδης υπογράμμισε ότι από την επιτόπια έρευνα «διαπιστώθηκε αστάθεια στο πεδίο καθώς υπάρχουν καπνοί και έντονη θερμότητα αλλά και μια άσπρη ουσία άγνωστης προέλευσης, ωστόσο τα όργανα μέτρησης δεν κατέδειξαν κάτι ανησυχητικό. Το επόμενο στάδιο είναι να σηκωθεί drone ώστε να εξεταστεί όλο το εύρος της περιοχής όπου κατέπεσε το αεροσκάφος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει σταθερότητα στο πεδίο και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ανδρών που συνδράμουν στην επιχείρηση, θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία».

Πηγές προσκείμενες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανέφεραν ότι ο πιλότος του An-12 ενημέρωσε πως το αεροσκάφος είχε υποστεί βλάβη κινητήρα και ζήτησε άδεια έκτακτης προσγείωσης, αλλά δεν πρόλαβε να φθάσει σε αεροδρόμιο, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στον ένα κινητήρα εν πτήσει και το αεροπλάνο κατέπεσε.

Το An-12, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν ουκρανικό και εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς φορτίου από τη Σερβία προς την Ιορδανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αεροσκάφος είχε οκταμελές πλήρωμα.

Καβάλα: Συντριβή αεροσκάφους – Κατέπεσε φλεγόμενο

Η ΥΠΑ αναμένει σχέδιο πτήσης από την αντίστοιχη υπηρεσία της Σερβίας.

Πηγές προσκείμενες στην Πυροσβεστική ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι το αεροσκάφος Αντόνοφ το οποίο κατέπεσε χθες Σάββατο το βράδυ στην περιοχή της Καβάλας μετέφερε «επικίνδυνα» υλικά.

Για σοκαριστική εικόνα που τρομοκράτησε κατοίκους, καθώς το αεροσκάφος κατέπεσε φλεγόμενο κοντά σε κατοικημένη περιοχή, μίλησε ο δήμαρχος Παγγαίου.

Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σερβικών ΜΜΕ, το Αντόνοφ απογειώθηκε χθες βράδυ από το αεροδρόμιο «Μέγας Κωνσταντίνος» της Νις.

Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν drone προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για το φορτίο του Αντόνοφ, όμως ο πυκνός καπνός και οι μικρές εστίες φωτιάς σε συνδυασμό με το σκοτάδι δυσχέραναν την προσπάθεια.

Πηγές προσκείμενες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο πιλότος ενημέρωσε πως το αεροσκάφος είχε υποστεί βλάβη κινητήρα και ζήτησε άδεια έκτακτης προσγείωσης, αλλά δεν πρόλαβε να φθάσει σε αεροδρόμιο, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στον ένα κινητήρα.

Ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, τόνισε ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου του δήμου Παγγαίου, κοντά στον τόπο της συντριβής, θα πρέπει να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και τα κλιματιστικά στα σπίτια τους ώστε να αποτραπεί κάθε επαφή τους με τον αέρα της περιοχής, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο υψηλή είναι η τοξικότητα του φορτίου του αεροσκάφους, που είχε απογειωθεί από την πόλη Νις της Σερβίας και είχε προορισμό την Ιορδανία.

A Meridian An-12BK cargo aircraft crashed near Kavala, Greece this evening en route from Niš to Amman. Flight playback, downloadable data, and granular ADS-B data are available at https://t.co/qarHr6zvKi #MEM3032 pic.twitter.com/1QlMxHFvDn

— Flightradar24 (@flightradar24) July 16, 2022