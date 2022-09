Λιμενικό: Κατηγορηματική διάψευση τουρκικών καταγγελιών περί pushback

Διαψεύδει κατηγορηματικά το Λιμενικό Σώμα την ανακοίνωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα άφησε να πεθάνουν 6 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 2 μωρά στο Αιγαίο, μετά από pushback.

«Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διαψεύδει κατηγορηματικά την ανακοίνωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής που αναφέρεται σε φερόμενη εμπλοκή της Ελληνικής Ακτοφυλακής σε περιστατικό υποτιθέμενης επαναπροώθησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή της Μαρμαρίδας, εντός Τουρκικών Χωρικών Υδάτων».

Μετά τη διάψευση από το Λιμενικό Σώμα φερόμενης εμπλοκής του σε περιστατικό επαναπροώθησης μεταναστών, ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα: «Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ένα μοιραίο περιστατικό στα τουρκικά χωρικά ύδατα, στο οποίο η Ελλάδα δεν είχε ανάμειξη. Η Τουρκία χρειάζεται να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει παράνομες αναχωρήσεις που θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο».

Turkish media report a fatal incident in Turkish territorial water, an incident for which Greece had no involvement. Turkey needs to do more to prevent illegal departures, which put human lives at risk. https://t.co/cM2kxjXEgt

