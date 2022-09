Συνελήφθη ένας από τους δράστες της επίθεσης σε Νοτιοκορεάτη έξω από το «Καραϊσκάκη»

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη απογευματινές ώρες της Παρασκευής (16-9-2022) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους ένας εκ των δραστών που προέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης (15-9-2022) σε ληστρική επίθεση σε βάρος 38χρονου αλλοδαπού, έξω από το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σύμφωνα με την ΓΑΔΑ, πρόκειται για 19χρονο ημεδαπό ο οποίος από κοινού με άλλους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν Νοτιοκορεάτη YouTuber και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Bunch of Hooligans just assaulted a Korean youtuber outside the Karaiskakis right before the Freiburg match. Please address this @olympiacosfc #OLYSCF

The full stream: https://t.co/pou1fOioZc pic.twitter.com/b06Sm9AVfu

— Ryu (@LeonardRyu) September 15, 2022