Έρευνα-Ανάλυση: Πόσο καταναλώνουν οι ηλεκτρικές συσκευές ανά έτος;

Eρευνα – Ανάλυση: καθ. Γιάννης Μανιάτης

Με τη συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: Γ. Ανδρεσάκη, Φρ. Δεσύλλα, Αλ. Ιακωβάκη

Πότε επιτέλους θα το καταλάβει και η Ελλάδα; Από τις 6.175 κιλοβατώρες (kWh) της κατανάλωσης ενός μέσου νοικοκυριού, ο θερμοσίφωνας με τις 1.700 kWh, είναι το 27,5%! Ενώ επιδοτούμε γενναία τα εισαγόμενα από το εξωτερικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα (1.500 kWh), τα ψυγεία (150 kWh), τις κουζίνες, καθώς και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεν έχουμε δυστυχώς ακόμη εφαρμόσει στη χώρα μας ένα εθνικό πρόγραμμα γενναίας επιδότησης για ηλιακούς θερμοσίφωνες, που τους κατασκευάζουν ελληνικές επιχειρήσεις, μειώνουν περισσότερο από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τις εκπομπές ρύπων και κοστίζουν μόνο από 800 έως 1.000 ευρώ, ενώ παράλληλα μειώνουν κατά το ένα τρίτο (1/3) τον λογαριασμό του σπιτιού μας, για τα επόμενα 20-25 χρόνια.

Αδυναμία θέρμανσης των νοικοκυριών

Σύμφωνα με τη Eurostat για το 2020, η Ελλάδα βρισκόταν στην 5η χειρότερη θέση (16,7%) της ευρωπαϊκής κατάταξης για αδυναμία θέρμανσης των κατοικιών, με ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 8,2%. Για το 2021, η Ελλάδα βρέθηκε στην 3η χειρότερη θέση (28%) των χωρών με κατοίκους σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό, με ευρωπαϊκό μ.ό. στο 21,7%.

Η Ε.Ε. θα επιτύχει τους στόχους για το κλίμα

H υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 2° C θα ανέβαζε τη στάθμη της θάλασσας 56 cm, θα αύξανε τις ημέρες καύσωνα 25% και θα απειλούσε με μεγάλες περιόδους ξηρασίας. Αύξηση κατά 4° C, θα περιορίσει τις κατοικήσιμες ζώνες στον πλανήτη. Ε.Ε., Ην. Βασίλειο και Νότια Αφρική αναμένεται να επιτύχουν τον στόχο των 2° C, ενώ ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, αποτυγχάνουν.

Αλμα τιμής φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Το κόστος της μεγαβατώρας αυξήθηκε από 80 ευρώ τον Ιούνιο, σε 340 ευρώ τον Αύγουστο, με τη διακοπή της ρωσικής ροής προς τη Γερμανία. Πρόσφατα, οι τιμές μειώθηκαν στα 218 ευρώ, αφού η Γερμανία πέτυχε νωρίς τον στόχο της χειμερινής αποθήκευσης φυσικού αερίου. Οι διαφορές στην τιμή της MWh μεταξύ TTF (Ολλανδία) και Henry Hub (ΗΠΑ) είναι 160 ευρώ.

Οι πρωταγωνιστές στην εισαγωγή LNG

Οι παγκόσμιες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προβλέπεται να φθάσουν τα 600 bcm έως το 2025, με την περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού να καταναλώνει πάνω από τα 2/3 των εισαγωγών και την Ευρώπη –μετά την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας– να αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% της καθαρής παγκόσμιας αύξησης εισαγωγών LNG.