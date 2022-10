Η γνώμη των Ελλήνων για την ενημέρωση και τα media

Το 72% των Ελλήνων που συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα αναφορικά με την εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία στην Ελλάδα εμπιστεύεται λίγο ή καθόλου την τηλεόραση. Το 74% δήλωσε ότι εμπιστεύεται λίγο ή καθόλου τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα.

Οι περισσότεροι πολίτες ανέφεραν ότι θεωρούν πως οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα δεν έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά ότι, μεταξύ άλλων, είναι αναξιόπιστοι, επιχειρούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο και λογοκρίνονται από τους προϊσταμένους τους. Με αυτά τα δεδομένα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες το βράδυ για πρώτη φορά και αποτελούν αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγε τον Σεπτέμβριο η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ξεκίνησε η Διεθνής Εβδομάδα Δημοσιογραφίας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού iMEdD.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν ο διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής του News 24/7 Μάνος Χωριανόπουλος, ο ανταποκριτής του αμερικανικού PolitiFact Λούις Τζέικομπσον, η αρχισυντάκτρια της φινλανδικής εφημερίδας Helsingin Sanomat Λόρα Σααρίκοσκι (φωτ. αριστερά) και ο ερευνητικός συνεργάτης του Reuters Institute for the Study of Journalism στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ Αντώνης Καλογερόπουλος. Θέμα της ήταν η λειτουργία της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και διεθνώς και τη συντόνισε η συνιδρύτρια του οργανισμού, Αννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν το γεγονός ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο για τη δημοσιογραφία, αποτέλεσμα τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και της διογκούμενης επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Μιλάμε για τα media μιας χώρας που χρεοκόπησε», δήλωσε ο κ. Χωριανόπουλος, «οι συνέπειες ήταν καταστροφικές».

Ο Αλέξης Παπαχελάς επισήμανε πως η συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα είναι απαραίτητη, καθώς η καλή δημοσιογραφία χρειάζεται πόρους.

Παρόλο που επισημάνθηκε ο κίνδυνος των echo chambers στα social media, ο κ. Καλογερόπουλος τόνισε πως κάποια από τα μεγαλύτερα θέματα των τελευταίων χρόνων, όπως το ελληνικό #MeToo, δημοσιοποιήθηκαν χάρη σε αυτά. Ο κ. Τζέικομπσον από την πλευρά του υπογράμμισε πως το fact-checking των πολιτικών με το fact-checking των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πηγαίνουν χέρι χέρι.

Η ανεξαρτησία των ΜΜΕ αλλά και η χρηματοδότησή τους συζητήθηκαν εκτενώς, καθώς το 68% απάντησε πως δεν θεωρεί ότι το κοινό πρέπει να πληρώνει για τη δημιουργία περιεχομένου που καταναλώνει. «Τα Μέσα είναι ένας από τους θεσμούς στη Φινλανδία», σημείωσε η κ. Σααρίκοσκι και υπογράμμισε την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών της σε αυτά. Ετσι εξηγείται γιατί οι πολίτες της Φινλανδίας εμπιστεύονται τα ΜΜΕ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

Παρεμβαίνοντας από το κοινό, ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουφόπουλος έθεσε δύο ερωτήματα: «Υπάρχει λόγος σοβαρός που οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα media; Υπάρχει λόγος σοβαρός που τα media δεν εμπιστεύονται τους πολίτες;».

Η Διεθνής Εβδομάδα Δημοσιογραφίας συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή.