Ξεκίνησε η συναρμολόγηση της πρώτης φρεγάτας Belharra

Φιλοδοξία μας είναι το πρόγραμμα φρεγατών FDI HN να γίνει η αιχμή του δόρατος του ελληνικού Στόλου και να μας προσφέρει νέες επιχειρησιακές δυνατότητες στο εγγύς μέλλον, τόνισε ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, σήμερα, 21 Οκτωβρίου, από το ναυπηγείο της Λοριάν στη Γαλλία, όπου το πρώτο μπλοκ της πρώτης φρεγάτας FDI HN (Belharra) για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τοποθετήθηκε στη ναυπηγική δεξαμενή της Naval Group, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας συναρμολόγησης του πλοίου στον χώρο ναυπήγησης.

Ο αρχηγός ΓΕΝ τόνισε ότι αισθάνεται «πολύ υπερήφανος» που παρίσταται στη τοποθέτηση του πρώτου τμήματος της φρεγάτας FDI HN1 στη ναυπηγική δεξαμενή. «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία προς τη νέα ψηφιακή εποχή που έχουμε χαράξει για το Πολεμικό Ναυτικό και ακολουθούμε με σταθερότητα και συνέπεια» επισήμανε.

«Οι χώρες μας», συνέχισε, «σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, είναι έτοιμες να λειτουργήσουν ως πυλώνες σταθερότητας, προωθώντας την ειρήνη και την ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, τα Ναυτικά μας, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας τους θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη αυτού του στόχου».

Για το πρόγραμμα των φρεγατών FDI που εισηγήθηκε το Πολεμικό Ναυτικό, ο αρχηγός ΓΕΝ υπογράμμισε ότι «υλοποιείται και εξελίσσεται απολύτως ικανοποιητικά, εντός των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα των επιλογών και την πληρότητα σχεδίασης και υλοποίησης ενός σύνθετου και εξαιρετικά απαιτητικού προγράμματος».

«Το πρόγραμμα FDI του ελληνικού Ναυτικού σηματοδοτεί τη βούληση των χωρών μας να σταθούν μαζί με αλληλεγγύη απέναντι σε οποιεσδήποτε απειλές και θέτει τα θεμέλια της “ευρωπαϊκής άμυνας του αύριο”» ξεκαθάρισε ο αρχηγός ΓΕΝ.

«Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και την κυβέρνηση συνολικά, διότι αγκάλιασε άμεσα και αποφασιστικά το όραμά μας για ένα ισχυρότερο ναυτικό, το Πολεμικό Ναυτικό του μέλλοντος» τόνισε ο αρχηγός ΓΕΝ ενώ συμπλήρωσε: «Η σημερινή μέρα αφιερώνεται στους άνδρες και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι με τον καθημερινό τους αγώνα εγγυώνται στο παρόν και θα συνεχίσουν να εγγυώνται και στο μέλλον, την ναυτική μας υπεροχή με τα υπερσύγχρονα αυτά σκάφη».

Modular and scalable, FDI can be adapted to meet the specific needs of each Navy. This frigate, natively ready for technology transfer and local construction, contributes to the sovereignty of client countries. pic.twitter.com/3Z078M5SkJ

— Naval Group (@navalgroup) October 19, 2022