Παραμένει υψηλή η θερμοκρασία στη Δυτ. Μεσόγειο

Ζεστές θάλασσες στη Δυτική Μεσόγειο, πιο δροσερές στην ανατολική, τα παράδοξα της κλιματικής απορρύθμισης καλά κρατούν. Πολύ υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στη Δυτική Μεσόγειο καθώς τελείωνε ο δεύτερος μήνας του φθινοπώρου, μια κατάσταση που διατηρείται για αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος γεωεπισκόπησης Copernicus, τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου σε περιοχές της Δυτ. Μεσογείου καταγράφονταν στην επιφάνεια της θάλασσας θερμοκρασίες 23 βαθμών Κελσίου (νότια της Γαλλίας), 24° C (βόρεια της Αλγερίας), ενώ βόρεια της Λιβύης σημειώθηκαν θερμοκρασίες 24,6° C και 25,1° C, και στο κέντρο της Μεσογείου 24,2° C. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και στη νοτιοανατολική πλευρά, μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου (24,5° C). Οπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα Climatebook, παρατηρούνται υψηλές θετικές αποκλίσεις στη Δυτ. Μεσόγειο και κυρίως στην Ιβηρική και Βαλεαρική Θάλασσα της τάξης των +2° C με +4° C, πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το ενδιαφέρον είναι πως σε αντίθεση με όσα γίνονται στις θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην Ανατ. Μεσόγειο διατηρήθηκε στα κανονικά και λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα, σε επίπεδα ενός ή δύο βαθμών Κελσίου κάτω, με το Αιγαίο να σημειώνει θερμοκρασίες πέριξ των 19° C. Πώς εξηγούνται αυτά τα φαινόμενα;

«Η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, δηλαδή των πρώτων 10 εκατοστών, συνδέεται με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επίμονες υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρειο Αφρική, που έχουν αντίκτυπο και στην επιφάνεια της θάλασσας. Στη Δυτική Ευρώπη έχουμε εδώ και καιρό τους αντικυκλώνες εμποδισμού, που δεν επιτρέπουν τα συστήματα χαμηλού βαρομετρικού να περάσουν από τον Ατλαντικό Ωκεανό προς δυσμάς και να ψυχράνουν την ήπειρο. Οι αντικυκλώνες εμποδισμού παραμένουν σχεδόν ακίνητοι πάνω από τη Δυτ. Ευρώπη», λέει στην «Κ» ο Σταύρος Ντάφης, ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι υψηλές θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων στη Δυτ. Μεσόγειο διατηρούνται για πολλούς συνεχόμενους μήνες. «Από τον Απρίλιο κιόλας εμφανίστηκαν θετικές αποκλίσεις, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες σημειώθηκαν θαλάσσιοι καύσωνες. Από την άλλη, η επιμονή των αντικυκλώνων στη Δυτ. Ευρώπη οδήγησε σε πιο ισχυρούς βοριάδες στην Ελλάδα», σημειώνει ο ερευνητής του ΕΕΑ.

Οπως δείχνουν οι προγνώσεις, θα υπάρξει τις επόμενες μέρες μια διακοπή στην περίοδο θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων στη Δυτ. Ευρώπη, καθώς θα εκδηλωθεί ένα κύμα κακοκαιρίας, που θα επηρεάσει αργότερα και την Ελλάδα.

