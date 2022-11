«Ελ. Βενιζέλος»: Συνοδεία μαχητικών προσγειώθηκε στην Αθήνα η δεύτερη πτήση της Emirates

Συνοδεία δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο, επέστρεψε στην Αθήνα λίγο πριν τις 22:00 η πτήση ΕΚ209 της Emirates η οποία κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη, έπειτα από τις πληροφορίες των αρμόδιων αμερικανικών αρχών πως ενδέχεται να έχει επιβιβαστεί σε αυτήν άτομο αραβικής καταγωγής «ύποπτο» για τρομοκρατία.

Αυτήν την ώρα, οι περίπου 210 επιβάτες του αεροπλάνου υποβάλλονται σε ελέγχους.

Live εικόνα από το αεροδρόμιο:

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις αμερικανικές αρχές, το ύποπτο άτομο πιθανόν να είχε επιβιβαστεί σε μία από δύο πτήσεις της Emirates, η μία για Ντουμπάι και η άλλη για Νέα Υόρκη.

Αφού ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές, το αεροσκάφος που είχε προορισμό το Ντουμπάι, καθηλώθηκε πριν απογειωθεί και στη συνέχεια, οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε ελέγχους, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι.

Σε ό,τι αφορά την πτήση ΕΚ209, η οποία κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στην Αθήνα λίγο πριν τις 22:00, συνοδεία δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Η πορεία της πτήσης που επέστρεψε στην Αθήνα:

#EK209, Athens-Newark, is returning to Athens. We’ve not yet received any information from @emirates on the nature of the return, but the flight is now scheduled to continue to Newark tomorrow afternoon. https://t.co/ZsNMyvLZWJ pic.twitter.com/JyGQbHNplW

— Flightradar24 (@flightradar24) November 10, 2022