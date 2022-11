Το χρονικό του συναγερμού στο «Ελ. Βενιζέλος» για τα δύο αεροσκάφη της Emirates

Σε πολύωρο θρίλερ εξελίχθηκε η χθεσινή επιχείρηση των αρχών στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», επειτα από πληροφορία ότι σε πτήση της εταιρείας Emirates έχει επιβιβαστεί άτομο αραβικής καταγωγής ύποπτο για τρομοκρατία.

Η πληροφορία διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Η μία από τις δύο βραδινές πτήσεις της Emirates είχε προορισμό το Ντουμπάι.

Δεν είχε αναχωρήσει από το «Ελ. Βενιζέλος» όταν διαβιβάστηκε από τις ΗΠΑ η πληροφορία και επομένως οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό έλεγχο από τους αστυνομικούς του αεροδρομίου.

Δεν επιβεβαιώθηκε η παρουσία του υπόπτου στο αεροσκάφος, το οποίο αναχώρησε για τον τελικό του προορισμό στις 10 μ.μ.

Η δεύτερη βραδινή πτήση της Emirates είχε αναχωρήσει με προορισμό τη Νέα Υόρκη όταν ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δόθηκε εντολή στο αεροσκάφος να επιστρέψει στην Αθήνα για έλεγχο.

Βρισκόταν στο FIR Ρώμης και επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν από τις 10 μ.μ. συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών F-16, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο για λόγους ασφαλείας.

Τον χειρισμό της υπόθεσης είχαν από κοινού η Ελληνική Αστυνομία και το ΓΕΕΘΑ, ενώ ενημερωνόταν για την πορεία των ερευνών και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο ύποπτος φέρεται να ήταν άτομο αραβικής καταγωγής για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των επιβατών στην πτήση της Emirates με προορισμό τη Νέα Υόρκη χωρίς να βρεθεί κάτι το ύποπτο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Η πορεία της πτήσης ΕΚ209 που επέστρεψε στην Αθήνα:

#EK209, Athens-Newark, is returning to Athens. We’ve not yet received any information from @emirates on the nature of the return, but the flight is now scheduled to continue to Newark tomorrow afternoon. https://t.co/ZsNMyvLZWJ pic.twitter.com/JyGQbHNplW

— Flightradar24 (@flightradar24) November 10, 2022