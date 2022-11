«Διακυβέρνηση του κράτους: Διεθνείς πρακτικές και το ελληνικό υπόδειγμα» – Μια συζήτηση από την Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία

Μια εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Διακυβέρνηση του κράτους: Διεθνείς πρακτικές και το ελληνικό υπόδειγμα» διοργανώνει η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την παρουσίαση του μοντέλου διακυβέρνησης που εφαρμόζεται στη χώρα μας και τις διεθνείς πρακτικές στις οποίες στηρίχθηκε η διαμόρφωσή του. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι λογοδοσίας που διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο. Θα συναχθούν συμπεράσματα με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως θα προκύψουν από τη συζήτηση που θα διεξαχθεί.

Ομιλητές :

Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας

Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ερευνητής Kαθηγητής στο University of Warwick

Γιάννης Χατζηγιάννης, Επικεφαλής του γραφείου στην Ελλάδα της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν

Γιάννης Λαγός, Fellow and Board Member of the Institute of Business Excellence και Government and corporate organisations consultant

Συντονιστής:

Πάνος Καρβούνης, Πρόεδρος της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία», πρώην Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30

Ωδείο Αθηνών Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής

Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, Α’ όροφος

Σταθμός Μετρό: Ευαγγελισμός

Στάθμευση: Polis parking

Για την προσέλευσή σας σας στην ημερίδα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Τηλ.: 2107220063 / e-mail: [email protected] www.kinisipoliton.gr