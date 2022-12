Σε Ιταλίδα διπλωμάτη ανήκει το αυτοκίνητο που πυρπολήθηκε στου Παπάγου – Καταδίκη Ταγιάνι

Στην Ιταλίδα διπλωμάτη Susanna Schlein ανήκει το αυτοκίνητο που πυρπολήθηκε από αγνώστους τα ξημερώματα της Παρασκευής στου Παπάγου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, περίπου στις 4.00 τα ξημερώματα άγνωστοι προσέγγισαν τον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Μπλέσσα, και έβαλαν φωτιά στο όχημα.

Τον εμπρησμό καταδίκασε με tweet ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος μάλιστα επισκέπτεται σήμερα την Ελλάδα στο πλαίσιο της συνόδου του ΕΛΚ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Αθήνα.

«Επίθεση κατά της ανωτάτης συμβούλου της ιταλικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Τηλεφώνησα στη Susanna Schlein για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου» έγραψε στο Twitter ο Ταγιάνι. «Σήμερα θα είμαι στην Αθήνα για να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα επισκεφθώ την ιταλική πρεσβεία» πρόσθεσε.

Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in #Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad #Atene per incontrare il Primo Ministro @kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia.

