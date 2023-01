ΕΟΦ: Αυτά είναι τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη – Με ποια μπορείτε να τα αντικαταστήσετε

Αναρτήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ο ενημερωτικός πίνακας για τους πολίτες, μέσω του οποίου θα μπορούν να βρουν εμπορικές ονομασίες γενόσημων ή πρωτότυπων φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία αντικαθιστούν όσα είναι σε έλλειψη από τα ράφια των φαρμακείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην περίπτωση που δεν υπάρχει το σκεύασμα που γνωρίζετε και αναζητάτε, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, ώστε να προμηθευτείτε το αντίστοιχο σκεύασμα (ουσία, μορφή, περιεκτικότητα) που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Ενδεικτικός κατάλογος δραστικών ουσιών και εμπορικών ονομασιών

Α) Παυσίπονα και Αντιπυρετικά

1. Παρακεταμόλη: Depon, Apotel, Panadol, Condalair

2. Παρακεταμόλη και καφεΐνη: Depon Plus, Apotel Extra, Panadol Extra, Algine

3. Ιβουπροφαίνη: Brufen, Nurofen, Algofren, Advil, Buscofem

4. Μεφαιναμικό οξύ: Ponstan, Rafreda

5. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ: Aspirin, Salospir

6. Παρακεταμόλη και Ιβουπροφαίνη: Unitek, Gopain

7. Παρακεταμόλη και Ακετυλοσαλικυλικό οξύ και καφεΐνη: Algon, Splentir

8. Τολφαιναμικό οξύ: Gantil

Β)Παυσίπονα και Αντιπυρετικά μαζί με Αποσυμφορητικά/

Αντιϊσταμινικά

1. Παρακεταμόλη και Φαινυλεφρίνη: Panadol Cold and Flu and Cough (περιέχει

επίσης γουιαφενεσίνη), Tantogrip

2. Παρακεταμόλη και Χλωρφαιναμίνη: Depon Cold and Flu

3. Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη: Panadol Cold and Flu

4. Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη και Χλωρφαιναμίνη: Comtrex Cold, TrebonGrippe Day & Night (περιέχει και Ακετυλοκυστεΐνη)

5. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ και Ψευδοεφεδρίνη: Aspirin Complex Cold & Flu

6. Ιβουπροφαίνη και Ψευδοεφεδρίνη: Gripomed, Nurofen Cold & Flu

Γ) Αποσυμφορητικά (Spray)

Στα ρινικά SPRAY, είναι μεταξύ τους εναλλάξιμα μόνο τα σκευάσματα μέσα σε κάθε

κατηγορία από αυτές που αναφέρονται παρακάτω εφόσον έχουν την ίδια μορφή

και ίδια/αντίστοιχη περιεκτικότητα:

1) ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΑ (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.):

1. Ξυλομεταζολίνη: Otrivin, Hexarhinal, Nasasyn

2. Οξυμεταζολίνη: Ezixin, Vicks Sinex, Ronal

2) ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ κτλ (Συνταγογραφούμενα) που περιέχουν

κορτικοστεροειδές

3. Δεξαμεθαζόνη: Dexa-Rhinaspray, Dexaris 2

4. Μομεταζόνη: Nasonex, Mometasone/TARGET NASPR.SUS 50MCG/DOSE

5. Τριαμσινολόνη: Nasatrim

6. Φλουτικαζόνη: Flutarzole NASPR.SUS 50MC/DOSE, Flutinasal NASPR.SUS

50MCG/DOSE

7. Βουδεσονίδη: Abelitan, Aurid, Biosonide NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Budesonide

Norma, Budesonide Target NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Esonide, Obecirol NASPR.SUS

100MCG/DOSE, Olfosonide, Resata, Serbo, Talgan NASPR.SUS 100MCG/DOSE

(σταθ.δοσ), VERICORT NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Vinecort NASPR.SUS

100MC/DOSE, Zefecort NASPR.SUS 100MCG/DOSE (σταθ.δοσ.), Zyolaif, Ιχωρ

NASPR.SUS 100MCG/DOSE

3) ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ κτλ (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) που περιέχουν αντιισταμινικό

8. Ντιμετινδένη και Φαινυλεφρίνη: Vibrocil (περιέχει επιπλέον και την

αποσυμφορητική δραστική ουσία Φαινυλεφρίνη)

4) ) ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ κτλ (Συνταγογραφούμενα) που περιέχουν συνδυασμό

κορτικοστεροειδούς και αντιισταμινικού

9. Αζελαστίνη και Φλουτικαζόνη: Dymista

Αποσυμφορητικά (από του στόματος)

1. Χλωρφαιναμίνη: Istamex (σιρόπι)

2. Ψευδοεφεδρίνη: Aerinaze δισκία (περιέχει και δεσλοραταδίνη), Clarityne-D

δισκία (περιέχει και λοραταδίνη)

Δ) Αντιβηχικά και Αποχρεμπτικά

Για ξηρό βήχα

1. Βουταμιράτη: Sinecod, Safarol-Medichrom, Buvastin, Devix, Zetapron,

Verocod, Minatuss, Physiocod, Devix

2. Λεβοδροπροζίνη: Levotuss, Cetirol-Raldex

3. Κωδεϊνη και Εφεδρίνη: Sival-Β (συνταγή ναρκωτικών).

Για παραγωγικό βήχα

4. Αμβροξόλη: Mucosolvan, Strubelin, Aprinol, Fluibrox, Abrobion. Celibron,

Broncolyn

5. Βρωμεξίνη: Bisolvon, Bronchotussine

6. Γουαιφενεσίνη: Hexacough warm honey and lemon

7. Ακετυλκυστεϊνη: Fluimucil, Trebon-N

8. Φυτικά προϊόντα: Prospan, Alpenkraft, Bronchodual

9. Θεοφυλλινική χολίνη: Choledyl

10. Καρβοκυστεϊνη: Mucothiol

Ε) Αντιαλλεργικά / Αντιϊσταμινικά

1. Σετιριζίνη: Zirtek, Telarix, Zeda, Habitek, Cetirgen,

2. Λεβοσετιριζίνη: Xozal, Contrahist, Levocet

3. Δεσλοραταδίνη: Aerius

4. Μιζολαστίνη: Oriens

5. Φαιξοφεναδίνη: Allegra

6. Ρουπαταδίνη: Rupafin

7. Χλωρφραιναμίνη: Istamex

8. Βιλαστίνη: Bilaz, Bilargen

ΣΤ) Εισπνεόμενα

ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ:

1. Σαλβουταμόλη (β2 διεγέρτης βραχείας δράσης):

-Aerolin AER.MD.INH 100MCG/DOSE,

-Aerolin AER.MD.INH 200MCG/DOSE [σε άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και

εμφύσημα]

-Aerolin NEBULES INH.SOL.N* 2.5mg/2.5ML AMP (SD),

-Aerolin NEBULES INH.SOL.N* 5mg/2,5ML AMP (SD) [σε άσθμα, ΧΑΠ και οξύ

σοβαρό άσθμα (Status asthmaticus)]

2. Φορμοτερόλη (β2 διεγέρτης μακράς δράσης):

-Forair INH.SOL.P 12MCG/Dose(ex-valve) [σε άσθμα+ΧΑΠ],

-Broncoteril INHPD.CAP 12MC/CAP [σε άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και

εμφύσημα],

-Edufil INHPD.CAP 12 MCG/CAP [[για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από

άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+ αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση +

ΧΑΠ],

-Formopen INH.PD.DOS 12MCG/DOSE (BLISTER) [για βρογχόσπασμο

προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+

αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

-Formotil /GENEPHARM INHPD.CAP 12MCG/CAP [για βρογχόσπασμο

προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+

αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

-Imotec INHPD.CAP 12MC/CAP

3. Σαλμετερόλη (β2 διεγέρτης μακράς δράσης):

-Salment INH.SUS.P 25MCG/DOSE (σταθερών δόσεων),

-Serevent PD.INH.MD 50MCG/DOSE,

-Serevent INH.SOL.P 25 MCG/DOSE [σε άσθμα μόνο μαζί με

κορτικοστεροειδή]

4. Βρωμιούχο ιπρατρόπιο (αντιχολινεργικό):

-Atrovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα από

βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ, χρόνια βρογχίτιδα με ή χωρίς εμφύσημα],

-Atrovent INH.SOL.N* 500mcg/2ml DOSE,

-Atrovent INH.NE.SOL* 250MCG/2ML(DOSE) [βρογχοδιασταλτική θεραπεία

ΧΑΠ, χρόνιας βρογχίτιδας, εμφυσήματος+ οξέων επεισοδίων άσθματος με β2

διεγέρτες]

-Broncovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα

χρόνιων αποφρακτικών διαταραχών των αεροφόρων οδών με αναστρέψιμο

βρογχόσπασμο, όπως βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα με ή χωρίς

εμφύσημα]

5. Βρωμιούχο τιοτρόπιο (αντιχολινεργικό):

-Spiriva INHPD.CAP 18MC/CAP [ΧΑΠ],

-Spiriva RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF [ΧΑΠ+άσθμα]

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

6. Βεκλομεθαζόνη:

-Becloneb INH.SUS.N 400MCG/1ML VIAL*,

-Becloneb INH.SUS.N 800MCG/1ML VIAL [σε άσθμα, όταν δεν κρίνεται

ικανοποιητική ή κατάλληλη, η χρήση φαρμάκου στη μορφή εισπνεόμενου

αερολύματος υπό πίεση ή ξηρής σκόνης για εισπνοή σε ενήλικες και παιδιά

+ θεραπεία υποτροπιάζοντος συριγμού σε παιδιά έως 5 ετών]

7. Βουδεσονίδη:

-Budiair INH.SOL.P 200MCG/DOSE (ex-valve) [άσθμα],

-Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 200MCG/CAP,

-Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 400MCG/CAP [άσθμα]

-Pulmihal INH.SUS.P 200MCG/DOSE

-Biosonide INH.SUS.N* 0,5MG/2ML,

-Biosonide INH.SUS.N* 1MG/2ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία

λαρυγγοτραχειοβρογχί-τιδα]

-Nebulin INH.SUS.N* 1MG/2ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία

λαρυγγοτραχειοβρογχίτι-δα]

-Pulmicort TURBUHALER INH.PD.DOS 200μg/dose

-Pulmicort INH.SUS.N* 0,25MG/ML,

-Pulmicort INH.SUS.N* 0,5MG/ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

-Talgan INH.SUS.N* 0,25MG/ML(0.50MG/2ML ανά δόση),

-Talgan INH.SUS.N* 0,5MG/ML(1MG/2ML ανά δόση) [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

-Vernoral INH.PD.DOS 200MCG/DOSE,

-Vernoral INH.PD.DOS 200MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

8. Σισλεσονίδη:

Alvesco INH.SOL.P 160MCG/DOSE [άσθμα]

9. Φλουτικαζόνη:

-Bocacort-S INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων) [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flihaler INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων) [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flixocort INH.SUS.P 250MC/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flixotide AER.MD.INH 50MCG/DOSE,

– Flixotide AER.MD.INH 125MCG/DOSE

-Flixotide AER.MD.INH 250MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flixotide PD.INH.MD 250MCG/DOSE,

-Flixotide PD.INH.MD 500MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Fluticapen INH.PD.DOS 250MCG/DOSE (BLISTER),

-Fluticapen INH.PD.DOS 500MCG/DOSE (BLISTER) [άσθμα+ΧΑΠ]

-Salenga INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων)

– Flixocort INH.SUS.P 250MC/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flusonide INH.SUS.N* 0.5MG/2ML,

– Flusonide INH.SUS.N* 2MG/2ML [άσθμα]

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ

10. Βεκλομεθαζόνη και Φορμοτερόλη:

-Foster INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve),

-Foster NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ,

-Foster NEXTHALER PD.INH.MD (200+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ,

-Inuvair INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve),

11. Bεκλομεθαζόνη & φορμοτερόλη & βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο

-Trimbow INH.SOL.P (87+5+9)MCG/DOSE,

12. Βουδεσονίδη και Φορμοτερόλη:

-Pulmoton INH.PD.DOS (200+6)MCG/DOSE,

-Pulmoton INH.PD.DOS (400+12)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Symbicort INH.SUS.P (80+2.25)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ,

-Symbicort INH.SUS.P (160+4.5)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ [άσθμα]

-Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (80+4,5)MCG/DOSE,

-Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE,

-Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (320+9)MCG/DOSE [άσθμα]

13. Βουδεσονίδη και Σαλμετερόλη:

– Desoterol INHPD.CAP 300mcg+25mcg/CAP (240mcg/+20mcg/DOSE)

[άσθμα]

14. Φλουτικαζόνη και Βιλαντερόλη:

-Relvar Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE,

-Relvar Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE

-Revinty Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE,

-Revinty Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE

15. Σαλμετερόλη και Φλουτικαζόνη:

-Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE,

-Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Azodal INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Azodal INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE

-Duobreathe INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE,

-Duobreathe INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Duobreathe INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE,

-Rolenium INH.PD.DOS (100+50)MCG/DOSE,

-Rolenium INH.PD.DOS (250+50)MCG/DOSE,

-Rolenium INH.PD.DOS (500+50)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE,

-Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [άσθμα]

-Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+100)MCG/DOSE,

-Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE,

-Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Serkep INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Serkep INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [άσθμα]

*ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ

**Η λίστα θα ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν νεότερα δεδομένα