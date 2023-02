Τρεις Ουκρανές χτίζουν το μέλλον τους στην Ελλάδα

«Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Με αυτά τα λόγια του Ντοστογιέφσκι η 35χρονη Ουκρανή Νατάλια Κολεσνίκοβα ξεκίνησε να παρουσιάζει το business plan για την επιχείρηση που θέλει να στήσει στην Αθήνα ενώπιον των κριτών του προγράμματος «Craft your Business», που υλοποιείται από την International Rescue Committee Hellas και το Alba Graduate Business School σε συνεργασία με το ίδρυμα Citi. Η νεαρή δικηγόρος από το Κίεβο εξήγησε ότι μια επαγγελματική προοπτική για εκατοντάδες συμπατριώτισσές της είναι να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο της ομορφιάς – την κομμωτική και το μακιγιάζ. «Περίπου 20.000 άτομα ήρθαμε από την Ουκρανία μέσα στο 2022, οι περισσότερες εξ ημών είμαστε γυναίκες», εξηγεί στην «Κ» σε άπταιστα αγγλικά. «Στην Ελλάδα προσφέρονται ελάχιστα σεμινάρια σε άλλες γλώσσες, εμείς θα οργανώσουμε μαθήματα 90% εξ αποστάσεως και 10% ζωντανά. Απευθυνόμαστε σε ήδη επαγγελματίες που θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να εξοικειωθούν σε τεχνικές βαψίματος και κοψίματος, σε όσες θέλουν να γίνουν makeup artists αλλά και σε γυναίκες που θέλουν απλώς να μάθουν τα μυστικά του μακιγιάζ για ιδία χρήση, ρωσόφωνες και Ουκρανές», διευκρινίζει. Η επιχειρηματική ιδέα της Νατάλια απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό «Craft your Business», ο οποίος εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εργασιακής ένταξης «Resilient Futures» του IRC. Στον τελευταίο κύκλο οι συμμετέχοντες προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από την Ουκρανία. «Βρισκόμουν από τον Μάρτιο στην Ελλάδα με τον 4χρονο γιο μου, όμως το καλοκαίρι συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής στην Ουκρανία και τότε άρχισα να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω εδώ επαγγελματικά», αναφέρει η Νατάλια, που σύντομα βρήκε στο πρόσωπο της Αλόνα την ιδανική συνεργάτιδα για το πρότζεκτ της. «Είχα έναν Ελληνα φίλο που μου είχε πει εξαρχής “αν χρειαστεί να εγκαταλείψεις το Κίεβο, έλα να μείνεις σε εμένα”». Λίγο καιρό μετά, ακολουθεί και η μητέρα της. «Είχε μεγάλο δίλημμα, γιατί άφησε πίσω της την 83χρονη γιαγιά μου». Η τριμελής οικογένεια ζει πλέον στον Πειραιά. «Η μητέρα μου, καθώς δεν γνωρίζει ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά, είναι κοινωνικά απομονωμένη». Η 35χρονη δουλεύει, part-time, ως πολιτισμική διαμεσολαβήτρια σε μια εταιρεία και μαθαίνει ελληνικά. «Μέσω του Ukraine Women in Greece συνδέθηκα με πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε παρόμοια μεταβατική περίοδο. Εχουν πολλές διακυμάνσεις στην ψυχολογία τους», καταλήγει.

«Νιώθω αυτοπεποίθηση»

Με δύο παιδιά –το ένα της αγκαλιάς– και ένα ανίψι έφθασε στην Ελλάδα η Ουκρανή ψυχολόγος και art therapist Οξάνα Ντρικ. «Τον Σεπτέμβριο σκοπεύω να ανοίξω κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών μέσω εικαστικής θεραπείας στην Ανάβυσσο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες παιδιών που μένουν Ανάβυσσο, Σαρωνίδα, Παλαιά Φώκαια και Λαγονήσι», εξηγεί μιλώντας στην «Κ» η 39χρονη. Στην εν λόγω περιοχή δεν λειτουργεί κάτι ανάλογο. «Σε αυτή τη φάση ασχολούμαι με το γραφειοκρατικό κομμάτι και προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν εδώ τα πράγματα». Στην Ανάβυσσο η οικογένεια βρέθηκε τυχαία. «Νοικιάσαμε το σπίτι για μόλις ένα μήνα, επειδή θέλαμε να είμαστε κάπου κοντά στη θάλασσα και όχι μακριά από την Αθήνα», θυμάται. «Ελπίζαμε τότε ότι ο πόλεμος σύντομα θα τελείωνε». Οι ελπίδες της Οξάνα γρήγορα εξανεμίστηκαν. Ωστόσο, νιώθει τυχερή γιατί οι άνθρωποι στην Ανάβυσσο την έχουν αγκαλιάσει. «Η σπιτονοικοκυρά μου με βοήθησε πολύ να προσαρμοστώ και να γράψω τα παιδιά στο σχολείο», επισημαίνει, «με ενημέρωσε για την ύπαρξη ενός Ουκρανού ιερέα στην ενορία, όπου μάλιστα κάνουν ενισχυτική διδασκαλία ελληνικών για παιδιά». Η Οξάνα συνδέεται στενά με τη συμπατριώτισσά της παπαδιά, η οποία έχει επίσης τρία παιδιά. Είναι εκείνη που κάνει baby sitting στα δικά της παιδιά για να παρακολουθεί καθημερινά το σεμινάριο στην Αθήνα. «Στην Ανάβυσσο δεν είχα συγγενείς, αλλά μπορώ να πω ότι απέκτησα», λέει συγκινημένη. «Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου νιώθω πλέον την αυτοπεποίθηση να κάνω επιχειρηματικά σχέδια». Η ίδια βλέπει το μέλλον της στην Ελλάδα. «Μέσω του κέντρου εικαστικής θεραπείας θέλω και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους Ελληνες για τη φιλοξενία και την αποδοχή τους».

Ουκρανικές σπεσιαλιτέ

Η επιθυμία της να κάνει γνωστή την ουκρανική γαστρονομία αλλά και να στήσει μια επιχείρηση συνδυάζοντας τις δεξιότητες της ίδιας και του συζύγου της κρύβεται πίσω από το business plan της Τατιάνα Μουράκσινα. «Τον περασμένο Αύγουστο ήρθα στην Ελλάδα, όπου ήδη ζούσε ο άνδρας μου και δούλευε ως μάγειρας στην Κω», λέει η 41χρονη Τατιάνα, που έχει σπουδάσει οικονομικά, νομική και online marketing και στην Ουκρανία εργαζόταν ως βοηθός δικαστή. «Οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε ένα εστιατόριο με ουκρανικές σπεσιαλιτέ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας». Με μπορς (σούπα) και λαρντ (μοιάζει με μπέικον) η Τατιάνα θέλει να μας συστήσει ένα σκέλος του ουκρανικού πολιτισμού, εντελώς άγνωστο. «Η εστίαση στην Ελλάδα το 2022 έδειξε τάσεις ανάπτυξης», επισημαίνει, «έχουμε επιλέξει ένα σημείο πολυσύχναστο, κοντά σε δύο μετρό, σε γήπεδο και δικαστήρια». Η ομάδα επαγγελματιών που πλαισιώνει το ζευγάρι δεν απευθύνεται τόσο σε Ουκρανούς όσο σε Αθηναίους που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν μια διαφορετική κουζίνα. «Αναζητούμε χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να νοικιάσουμε χώρο», καταλήγει η Τατιάνα, που έχει δύο γιους, 13 και 17 ετών. «Ο μικρότερος πάει σε ελληνικό σχολείο, μαθαίνει ελληνικά και αγγλικά και παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Ολυμπιακού», λέει με καμάρι. «Ο μεγαλύτερος μαθαίνει κι αυτός ελληνικά και αγγλικά και παίζει μποξ σε μια σχολή πυγμαχίας στο Γαλάτσι». Η 41χρονη νιώθει ότι δεν έχει περιθώριο να αποτύχει. «Μαθαίνω ελληνικά, είναι πιο εύκολα από τα αγγλικά!».