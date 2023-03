Σολτς: Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους μας

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία στα Τέμπη.

Αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο κ. Σολτς έγραψε στο Twitter: «Τα νέα για την σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα είναι φρικτά! Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους μας και οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τους αγαπημένους τους. Ευχόμαστε να έχετε πολύ δύναμη σε αυτή την δύσκολη ώρα».

The news of the train crash in #Greece is terrible! We mourn with our Greek friends, and our thoughts are with the victims and their loved ones. We wish you great strength at this difficult time.

