Τέμπη: Ο πρέσβης του Ισραήλ έδωσε αίμα για τους τραυματίες – «Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε»

Αίμα έδωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, για τις ανάγκες περίθαλψης των τραυματιών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Σήμερα ανταποκρίθηκα σε έκκληση για αιμοδοσία για τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε» υπογραμμίζει ο Ισραηλινός πρέσβης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Today I answered a call to donate blood for the injured in the tragic #traincrash. We can all help. #tempi

Σήμερα ανταποκρίθηκα σε έκκληση για #αιμοδοσία για τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος.Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. #Τεμπη @IsraelMFA @GreeceMFA pic.twitter.com/7Pu4ASCLSW

