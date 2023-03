Μια καρτ ποστάλ αρκεί για τη γυναικεία ενδυνάμωση

Στο μυαλό πολλών, οι καρτ ποστάλ συνδέονται με μία μακρινή ανάμνηση κι ανέμελες βόλτες σε σοκάκια με τουριστικά σταντς. Μια καρτ ποστάλ, βέβαια, είναι κυρίως ένα μέσο που μεταδίδει ένα μήνυμα.

Αυτό ακριβώς έκανε με ηχηρό τρόπο και στην περίπτωση του #ArtActs4Women. Ένα διαδραστικό φιλανθρωπικό δρώμενο που διοργανώθηκε από την εικαστικό Μαρία Φραγκουδάκη και το ART HUB Athens | Cultural Humanitarian Organization με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με σκοπό να ενισχυθεί το έργο της SHE- Society for Help & Empowerment. Μιας οργάνωσης που προωθεί δυναμικά τα γυναικεία δικαιώματα και δρα ουσιαστικά για τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Η ιδέα ήταν η εξής: όσοι, καλλιτέχνες και μη, συμμετείχαν στη δράση έλαβαν στα χέρια τους μία καρτ ποστάλ. «Δεν ήθελα να είναι ένα πρότζεκτ ελεγχόμενο» λέει η εικαστικός, γι’ αυτό και αυτοί οι «λευκοί καμβάδες» στους οποίους ο καθένας δημιούργησε το δικό του έργο τέχνης μοιράστηκαν ακόμα και σε ανθοπωλεία και περαστικούς. Παρότι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες αλλά και οι επίδοξοι καλλιτέχνες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αυτό που ευελπιστούσε η Μαρία Φραγκουδάκη με αυτή τη ζωγραφική «συνύπαρξη» ήταν να ανοίξει έναν διάλογο ανάμεσα σε αυτές τις δημιουργίες.

«Όπερ και εγένετο. Στις ενδυναμωτικές καρτ ποστάλ τους, οι δημιουργοί -ανάμεσα στους οποίους και παιδιά- συνδύασαν ποπ σύμβολα, άφησαν να εμφανιστεί το ουράνιο τόξο της ελπίδας για τις γυναίκες, δεν ξέχασαν πως και η Ελλάδα είναι μία τέτοια, ενώ σε πολλά από τα έργα κυριάρχησε η γυναικεία ματιά, κυριολεκτικά, μιας και τα μάτια βρίσκονταν σε πρωταγωνιστικό ρόλο (ορίστε και ο επιθυμητός διάλογος)».

Οι 450 περίπου καρτ ποστάλ που φιλοτεχνήθηκαν συγκεντρώνονται μέχρι τις 31 Μαρτίου σε μια διαδικτυακή έκθεση όπου καθένας μπορεί να αγοράσει μία και να γίνει έτσι μέρος της γυναικείας ενδυνάμωσης, μιας και τα έσοδα θα διατεθούν στο SHE.

Όλα αυτά μέχρι την επόμενη ημέρα της γυναίκας, οπότε και η δημιουργός του #ArtActs4Women ευελπιστεί να διοργανώσει και μία έκθεση με φυσική παρουσία, μιας και «μια καρτ ποστάλ που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και συγχρόνως βοηθά και κάποιες γυναίκες που το έχουν ανάγκη» μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι μεγαλύτερο.