Drones made in Greece: Η νέα αναδυόμενη αγορά της Ελλάδας

Ένας νέος τομέας παραγωγής προβάλλεται και «ανθίζει» συνεχώς, καθώς φαίνεται και στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια πανεπιστημιακές ομάδες, οργανισμοί και ιδιωτικές εταιρίες ασχολούνται αποκλειστικά με την έρευνα, την κατασκευή, την ανάπτυξη και την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή drone.

Το γεγονός ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, από τη γεωργία, μέχρι την αστυνομία και από την πυροσβεστική μέχρι τη διανομή εμπορευμάτων, καθιστά τη συγκεκριμένη κατηγορία μία από τις πιο ανερχόμενες στη χώρα μας.

Την ίδια ώρα η ραγδαία ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προσδώσει ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε ένα drone και ταυτόχρονα να «ανοίξει» τον δρόμο στη δημιουργία δικτύων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα μπορούν να μετακινούνται ελεγχόμενα στον ουρανό.

«H παραγωγή drone στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο ακούγεται. Εμείς ειδικευόμαστε στην κατασκευή drone εστιάζοντας στη μακρά διάρκεια πτήσης και τη δυνατότητα μηχανικής όρασης και στοχεύοντας στην αναγνώριση και την επιτήρηση αντικειμένων», αναφέρει στην «Κ» ο Σταύρος Μεσσήνης, διευθυντής της Smart Flying Machines, μιας ανερχόμενης αεροδιαστημικής εταιρείας με έδρα την Αθήνα και μονάδα παραγωγής στην Καρδίτσα.

Ο κ. Μεσσήνης επισημαίνει βέβαια πως παρότι η Ελλάδα διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για την παραγωγή drone, η διαδικασία απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση και πολυσύνθετο συντονισμό.

«Εμείς παράγουμε το μεγαλύτερο μέρος των δομικών εξαρτημάτων στην Ελλάδα, ενώ τα συστήματα προώθησης, ηλεκτρονικής πλοήγησης και avionics των drone μας εισάγονται από τη διεθνή αγορά. Στοχεύουμε να σχεδιάσουμε εξολοκλήρου δικά μας αεροηλεκτροκίνητα αεροσκάφη μόλις λάβουμε αρκετή επένδυση», επισημαίνει.

Εκείνο που δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως αντιληπτό είναι το γεγονός πως ένα drone απευθύνεται και μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς τομείς. Μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους γεωργούς, τους διασώστες, τους πυροσβέστες ακόμη και τους αστυνομικούς, ενώ εξαίρεση δεν αποτελεί η βιομηχανία του θεάματος καθώς drone χρησιμοποιούνται ευρέως από τις εταιρίες παραγωγής ταινιών.

«Το drone που σχεδιάσαμε είναι απαραίτητο για όλους τους παραπάνω τομείς καθώς διαθέτει καινοτόμο λειτουργικότητα στον τομέα της ανίχνευσης αντικειμένων και ενσωματώνει προηγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίζουν σχήματα όπως οχήματα, ανθρώπους, άγρια ζώα και άλλα αντικείμενα», αναφέρει ο κ. Μεσσήνης επισημαίνοντας πως ουσιαστικά τα drone είναι πολύτιμα για την αεροφωτογραφία, την επιτήρηση, τη διάσωση, την ανίχνευση πυρκαγιάς, την παρακολούθηση του άγριου βίου και άλλες εφαρμογές που απαιτούν ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο.

Ο ίδιος επισημαίνει επίσης πως η κατασκευή drone με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο έχει αναβαθμίσει τη χρήση τους, αλλά έχει δώσει μία νέα ώθηση στην αγορά.

«Πλέον μιλάμε για μία πλήρως αυτόνομη πτήση με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αυξημένο χρόνο πτήσης και βελτίωση της ακρίβειας ανίχνευσης», αναφέρει ο κ. Μεσσήνης επισημαίνοντας πως τα επόμενα βήματα που ακολουθούν στη βιομηχανία των drone είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά.

«Ένα από τα μεγάλα επόμενα βήματα στη βιομηχανία των drone θα είναι η αυτόνομη αερομεταφορά και διανομή αγαθών. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα συστήματα αυτοματισμού δημιουργούν τη δυνατότητα για πλήρως αυτόνομη πτήση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, αυτό απαιτεί σαφή κανονιστικά πλαίσια και αξιόπιστα συστήματα ελέγχου της κίνησης (ATC)», τονίζει.

Ο κ. Μεσσήνης εξηγεί ότι η ΕΕ επεξεργάζεται ήδη ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ενός συστήματος που ονομάζεται UAS Traffic Management (UTM), το οποίο θα επιτρέπει την ασφαλή ενσωμάτωση των μικρότερων σε μέγεθος drone στον εναέριο χώρο και την αποτροπή συγκρούσεων μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο σύστημα θα περιλαμβάνει τη χρήση γεωπεριφραγμάτων, και ειδικών αεροδιαδρόμων που θα επιτηρούνται σε πραγματικό χρόνο με συνεχή επικοινωνία μεταξύ των drones και το έδαφος.

Από την άλλη, για τα μεγαλύτερα drone που λειτουργούν σε υψηλότερα υψόμετρα, υπάρχουν σχέδια για την ενσωμάτωσή τους στα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όπως τα συστήματα Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) και Automatic Terminal Information Service (ATIS).

«Αυτά τα συστήματα θα επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική καθοδήγηση των drone και θα απαιτούν από τους πιλότους ή τους χειριστές να επικοινωνούν με τους ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο», τονίζει ο κ. Μεσσήνης επισημαίνοντας πως ορισμένες εταιρείες έχουν πάρει άδεια και ετοιμάζονται να προσλάβουν χειριστές ιδιωτικών αεροσκαφών για να πιλοτάρουν μεγάλα drone που θα αξιοποιηθούν στον χώρο των logistics.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν πολλά βήματα ακόμη που πρέπει να γίνουν τόσο στην παραγωγή όσο και στη χρήση των drone στην Ελλάδα και στην ενσωμάτωσή τους σε περισσότερους τομείς.

«Ακόμα είναι πολύ νωρίς για τη βιομηχανία των drones made in Greece. Η Ελλάδα μπορούμε να πούμε πως κάνει τα πρώτα της βήματα ακόμη στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, εμείς στην Smart Flying Machines, δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που κάνουν σημαντική δουλειά, καθώς και ορισμένα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα που πραγματοποιούν σοβαρή έρευνα προς όφελος του κλάδου μας με σημαντική δημόσια υποστήριξη. Αναμένουμε ότι μέρος αυτής της έρευνας θα διατεθεί στην αγορά», καταλήγει ο κ. Μεσσήνης.

Βίντεο από την δοκιμαστική πτήση του drone της Smart Flying Machines:

Time to reveal what we’ve been working on for a year now. Say hello to SmartFlyingMachines. Proudly made in Greece. pic.twitter.com/3pYk48Vfz7

— Stav. (@StavMessinis) March 24, 2023