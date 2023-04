Plus size αυτοπεποίθηση: Είμαστε στη μόδα, όχι της μόδας

Οπως ο έρωτας με ένα σταρ του κινηματογράφου, φαντασμαγορικός αλλά… μονόπλευρος. Ετσι κάπως βίωνε στην εφηβεία της η Αλεξία Κούβελα τη μεγάλη αγάπη της για τη μόδα. Εκείνη λάτρευε τα ρούχα, αλλά τα ρούχα δεν την αγαπούσαν εξίσου. Κάποια παραπάνω κιλά, ένα πιο βαρύ σκαρί, προικιό από την αγαπημένη της γιαγιά, είχαν καταδικάσει αυτό το love story. «Τα trendy καταστήματα δεν έβγαζαν νούμερα για κορίτσια με παραπάνω κιλά, οπότε κατέληγα συχνά να ντύνομαι με ανδρικά ρούχα. Υπήρχαν φορές που πήγαινα στο δοκιμαστήριο και ξέσπαγα σε κλάματα», λέει στην «Κ». Ωραία θα ήταν να μπορούσε να σκύψει με το πληθωρικό της μπούστο πάνω από τον έφηβο εαυτό της και να του ψιθυρίσει «όλα θα πάνε καλά, παραπάνω από καλά».

Η 26χρονη σήμερα Αλεξία, εκτός του ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά plus size μοντέλα στην Ελλάδα, έχει ιδρύσει και το πρώτο πρακτορείο αποκλειστικά plus size μοντέλων στη χώρα, «καβαλώντας» το κύμα της αλλαγής στη βιομηχανία μόδας παγκοσμίως. «Μιλάμε για αγορά 7 δισ. Δεν υπάρχει πρακτορείο στην Ευρώπη που να μην έχει ανοίξει τμήμα curve, plus size, mid size – κάτι λέει αυτό. Ακόμη και στις πασαρέλες βλέπουμε plus size μοντέλα από μεγάλους οίκους, όπως Versace, Fendi, Gucci». Πού να φανταζόταν μεγαλώνοντας στα Γιάννενα ότι θα ερχόταν μια εποχή που τα κορίτσια δεν θα πάσχιζαν να προσεγγίσουν τα αδιανόητα στάνταρ της βιομηχανίας. «Ευτυχώς τότε μου άρεσε το σκέιτ, οπότε ψώνιζα ρούχα για σκέιτμπορντ. Θυμάμαι τότε το Tumblr να κατακλύζεται με εικόνες “thinspo”, δηλαδή thin inspiration (σ.σ. εικόνες-κίνητρο για να διατηρηθείς λεπτός/ή). Ηταν πολύ δύσκολο για μένα να δεχθώ ότι δεν είμαι έτσι, ότι δεν είναι αυτό το σώμα μου. Οτι είμαι 1,70, με μεγάλο στήθος της γιαγιάς της Αντωνίας, πιο ανεπτυγμένη και πάντα με παραπάνω κιλά. Η μητέρα μου και τα αδέλφια μου ήταν πιο αδύνατα. Η μαμά μου με έβαζε να κάνω δίαιτες προσπαθώντας να με φροντίσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Εγώ νόμιζα ότι χάνοντας κιλά θα νιώθω πιο καλά, όταν έχανα χαιρόμουν, όταν έπαιρνα η μαμά μου με έβλεπε στενοχωρημένη και με έβαζε να κάνω δίαιτα για να είμαι πιο χαρούμενη. Κυνηγούσα μια ευτυχία που κρυβόταν μόνο στην ντουλάπα, πουθενά αλλού».

Πώς έγινε η αρχή

Ολα αυτά τα χρόνια, πάντως, η αγάπη της για τη μόδα δεν κόπασε. «Είχα πρόσβαση στο Ιντερνετ και χάζευα, θυμάμαι, τα μαγαζιά από την Ευρώπη. Δεν υπήρχαν e-shops τότε, αλλά όποτε μάζευα λεφτά εκεί τα ξόδευα. Ποτέ φυσικά δεν είχε μπει στο ραντάρ μου το μόντελινγκ. Αλλωστε τότε το plus size modeling είχε μόλις εμφανιστεί στην Αμερική». Ηταν στο δεύτερο έτος της σχολής (Επικοινωνία και ΜΜΕ) όταν ένας φίλος της τη ρώτησε εάν θα την ενδιέφερε να δουλέψει ως μοντέλο στην επιχείρηση των γονιών του με plus size ρούχα. «Εκτός από παραπάνω κιλά, ήμουν και λίγο ψώνιο, οπότε είπα οκέι», θυμάται η Αλεξία γελώντας. «Το είδα σαν ευκαιρία να αξιοποιήσω αυτό που έχω για να βγάλω χρήματα. Με τον καιρό κατάλαβα ότι αυτή η δουλειά με βοηθά να αποδεχθώ το σώμα μου και να το μάθω. Μέχρι τότε δεν τραβούσα ποτέ ολόσωμες φωτογραφίες. Ακόμη και όταν έμπαινα για ντους, απέφευγα να κοιτάω από τον λαιμό και κάτω. Δεν το συνειδητοποίησα από την αρχή, αλλά σταδιακά είδα πόσο ενδυναμωτικό είναι για μια γυναίκα να παίρνει τον έλεγχο του σώματός της, να λέει –ξέρετε κάτι;– “είμαι αρκετή και αυτό που κάνω είναι ωραίο και έχει ζήτηση”. Ετσι ένιωσα». Ετσι ένιωσαν και άλλες μαζί της. Οταν άρχισε να ανεβάζει τις πρώτες της φωτογραφίσεις online, το Instagram της απογειώθηκε. «Υπήρχαν πολλά κορίτσια σαν κι εμένα που έψαχναν πώς να ντυθούν και πώς να νιώσουν καλύτερα με το σώμα τους».

Οταν βρήκε τα πατήματά της, εντάχθηκε σε ένα πρακτορείο για δύο χρόνια, αργότερα δούλεψε ως freelancer και κάποια στιγμή τής ήρθε η ιδέα για τη δική της επιχείρηση. «Οι πελάτες μου με ρωτούσαν πού μπορούν να βρουν άλλη κοπέλα σαν εμένα, αλλά ήμασταν μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών». Στο Bodé Agency αντιπροσωπεύει 12 κορίτσια plus size, curvy, mid size, όλα πανέμορφα. «Γιατί δεν χρειάζεται όλα τα κορίτσια να έχουν τις “σωστές” καμπύλες. Η βιομηχανία της μόδας θέλει τα plus size μοντέλα να έχουν ωραίο μπούστο και μεγάλους γοφούς, που δεν γίνεται. Υπάρχουν κοπέλες με παχουλά μπράτσα, ή με στήθος αλλά χωρίς περιφέρεια, ή με μεγάλη κοιλιά, ή με παχουλές γάμπες. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ακούσει σχόλιο “ωραία, αλλά δεν έχει ποπό”». Το κυνήγι για τις ιδανικές plus size διαστάσεις.

Απάντηση στην κριτική

Η συχνότερη κριτική που ακούει είναι ότι προάγει την παχυσαρκία. «Καμία σχέση. Εμείς προάγουμε το να είμαστε όλοι υγιείς και το να μπορεί ο άλλος να ντυθεί ωραία, να νιώσει καλά, να έχει να βάλει κάτι να πάει σε ένα πάρτι, να μπορεί να βάλει γλυκούλικες πιτζάμες στο σπίτι. Οι υπέρβαροι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού παγκοσμίως και κάπως πρέπει να ντυθούν. Φυσικά αυτό μεταφράζεται σε λεφτά για τις εταιρείες. Αλλά ακόμη κι έτσι, το κοριτσάκι που θα δει το plus size μοντέλο θα πει “να μια κοπέλα σαν κι εμένα, μπορώ κι εγώ να ντυθώ ωραία”. Δεν είμαστε της μόδας. Είμαστε στη μόδα».