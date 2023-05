Εθνικό Αστεροσκοπείο: Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή

Σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπει για αύριο το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα προκαλούν μεταφορά θερμών αερίων μαζών με υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης. Αποτέλεσμα θα είναι η σημαντική (α) άνοδος της θερμοκρασίας των δυτικών και νοτίων τμημάτων της χώρας και (β) αύξηση των συγκεντρώσεων σκόνης στην ατμόσφαιρα (με εξαίρεση τα ανατολικότερα τμήματα της χώρας) την Κυριακή 14/05. Τη Δευτέρα 15/05 θα σημειωθεί άνοδος των θερμοκρασιών και αύξηση των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικής σκόνης και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας.

Στον χάρτη που ακολουθεί, με κόκκινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές όπου αναμένεται άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας την Κυριακή 14/05 σχέση με το Σάββατο 15/05, η οποία κατά τόπους θα ξεπεράσει τους 7-8oC. Έτσι, το μεσημέρι η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα πλησιάσει κατά τόπους τους 30oC στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά και τους 32oC στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στον χάρτη που ακολουθεί με καφέ αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές όπου θα υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης το μεσημέρι της Κυριακής 14/04. Όπως φαίνεται, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.