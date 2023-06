«Πάρκινγκ» κρουαζιερόπλοιων το λιμάνι της Μυκόνου

Τιτάνια κρουαζιερόπλοια καταπλέουν καθημερινά στο λιμάνι της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποβιβάζονται μέσα σε λίγες ώρες στο νησί χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι στη συνέχεια συνωστίζονται στη Χώρα.

Σήμερα πέντε πλοία αγκυροβόλησαν – το ένα δίπλα στο άλλο – στο λιμάνι, κάνοντάς το να μοιάζει με πάρκινγκ… κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ενωσης Λιμένων Ελλάδος, τη Μύκονο και τη Δήλο αναμένεται να επισκεφτούν φέτος 895 κρουαζιερόπλοια, έναντι 608 πέρυσι, ενώ μόνο τον Ιούνιο θα καταπλεύσουν 131. Η Σαντορίνη καταγράφει επίσης αύξηση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, που αναμένεται να φτάσουν μέχρι το τέλος του έτους τις 753, έναντι 686 το 2022. Μόνο τον Ιούνιο θα επισκεφτούν το νησί συνολικά 112 πλοία.

Ωστόσο όταν η τουριστική σεζόν φτάσει στο απόγειό της τον Αύγουστο, η εικόνα θα γίνει ακόμα πιο ασφυκτική.

Managed to get a video showing all 5 cruise ships here today in #Mykonos, with a combined capacity of 14k passengers.

Streets are full even in the middle of the day with sun beating down.

Not sure this is enjoyable for them or for the rest of visitors, certainly not sustainable. https://t.co/rGVJwLZJGo pic.twitter.com/zrbzYX91pr

