«Αυξήστε την ασφάλεια ανοικτά του Ιράν» – Τα απόρρητα έγγραφα του Λιμενικού

«Συνιστάται εκ νέου εντόνως όπως η ναυσιπλοΐα στην ανωτέρω περιοχή καθώς και στα στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν διενεργείται κατά το δυνατόν εκτός υδάτων δικαιοδοσίας Ιράν, καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή κατά τον πλου πλησίον των ανωτέρω περιοχών».

Αυτό ανέφερε σε επιστολή του την 20ή Απριλίου προς την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών και αρχηγείο του Λιμενικού ο τέως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πειρατείας σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοια ανοικτά των ακτών του Ιράν από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στην ίδια επιστολή ο τότε υπουργός έκανε αναφορά σε «ιρανικές απειλές» συσχετίζοντάς τες με την υπόθεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Suez Rajan», το οποίο ενώ μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα υποχρεώθηκε να αλλάξει ρότα και τελικά να καταπλεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό δηλώνουν δημοσίως ότι δεν έχουν ενεργό συμμετοχή σε όσα εκτυλίσσονται στα στενά του Ορμούζ. Χρησιμοποιούν ως πρόσχημα το γεγονός ότι τα περισσότερα ελληνικών συμφερόντων πλοία ταξιδεύουν με ξένη σημαία.

Ωστόσο, μια σειρά από επιστολές και έγγραφα που διακινήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ υπουργείου Ναυτιλίας, Λιμενικού και της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, και βρίσκονται στη διάθεση της «Κ», μαρτυρούν το αντίθετο.

Μόλις πέντε ημέρες μετά την επιστολή του κ. Πλακιωτάκη (25 Απριλίου 2023), νέο έγγραφο με την ένδειξη «επείγον» συνέταξε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Λιμενικού Σώματος.

Εφερε τίτλο «Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τις πλησίον θαλάσσιες περιοχές» και σε αυτό ο αξιωματικός του Λιμενικού προέτρεπε τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών να παράσχουν υποστήριξη στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση EMASoH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) για την ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται από την περιοχή των στενών του Ορμούζ.

Το περιεχόμενο επιστολών που διακινήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ υπουργείου Ναυτιλίας, Λιμενικού και Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Τελικά, στις 27 Απριλίου και τις 3 Μαΐου οι ειδικές δυνάμεις του ιρανικού στρατού (Φρουροί της Επανάστασης) κατέλαβαν δύο δεξαμενόπλοια ανοικτά των ακτών του Ιράν. Στις 27 Απριλίου το «Advantage Sweet» που έπλεε μεταφέροντας αργό πετρέλαιο για λογαριασμό αμερικανικού κολοσσού και στις 3 Μαΐου το κενό φορτίου ελληνικών συμφερόντων τάνκερ «Niovi».

Τα δύο περιστατικά δεν συνδέονταν –ευθέως τουλάχιστον– μεταξύ τους. Επαναβεβαίωναν, ωστόσο, ότι η Τεχεράνη έχει υιοθετήσει μια επιθετική τακτική για την προάσπιση, όπως η ίδια τουλάχιστον θεωρεί, των συμφερόντων της σε ό,τι αφορά τη διακίνηση του ιρανικού πετρελαίου.

Την ημέρα κατάληψης του «Niovi» ο υπαρχηγός του Λιμενικού συνέταξε έγγραφο αναφέροντας ότι «πρωινές ώρες σήμερα διαχειριζόμενο από γραφείο εγκατεστημένης στην Ελλάδα ναυτιλιακής εταιρείας, υπό σημαία Παναμά, πλοίο που έπλεε χωρίς φορτίο, φέρεται να κατελήφθη από Ιρανούς ενόπλους σε θαλάσσια περιοχή στενών Ορμούζ», ενώ την ίδια ημέρα το αρχηγείο του Λιμενικού με σήμα του ζήτησε από τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να εφαρμόζουν «μέτρα ασφαλείας επιπέδου 2».

Τις ημέρες που ακολούθησαν στο αρχηγείο του Λιμενικού έφθασαν πληροφορίες περί επικείμενης απόπειρας κατάληψης και τρίτου δεξαμενοπλοίου, που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν. Τουλάχιστον όχι άμεσα, καθώς η επόμενη φορά που ελληνικών συμφερόντων τάνκερ βρέθηκε στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης ήταν στις 6 το πρωί της περασμένης Τετάρτης.

Το υπό σημαία Μπαχαμών δεξαμενόπλοιο «Richmond Voyager» ανήκει σε ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία, είχε ωστόσο μισθωθεί δίχως πλήρωμα (bareboat) σε αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό.

Ενώ έπλεε 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν έγινε απόπειρα κατάληψής του από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, που μάλιστα άνοιξαν πυρ κατά του πλοίου. Η πειρατεία τελικά απετράπη μετά την παρέμβαση πλοίου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.

Οπως και στην περίπτωση του «Niovi» η Τεχεράνη επικαλέστηκε δικαστική απόφαση περί κατάσχεσης, με την πρόφαση ότι το πλοίο είχε προηγουμένως συγκρουστεί με ιρανικό πλοιάριο.