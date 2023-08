Νέα Φιλαδέλφεια: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης των χούλιγκαν

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται κάθε μέρα στο φως της δημοσιότητας από το βράδυ της αιματηρής επίθεσης χούλιγκαν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, νέο βίντεο αναδεικνύει τη βαναυσότητα της επίθεσης, αλλά και το πόσο γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Στο βίντεο μπορεί κανείς να δει κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα, τη διαδικασία συγκέντρωσης των οπαδών, μέχρι την έναρξη της επίθεσης όπου και στην περιοχή επικράτησε πανδαιμόνιο.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw

