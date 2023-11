Copernicus: Ο φετινός Οκτώβριος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά και ο 5ος συνεχόμενος μήνας με θερμοκρασίες ρεκόρ

Τα ρεκόρ θερμοκρασιών συνεχίζουν να σπάνε το ένα πίσω από το άλλο φέτος: ο Οκτώβριος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη Γη, που σημαίνει ότι, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, συνεχίστηκε η τάση κατάρριψης ιστορικών υψηλών, που εκδηλώθηκε τον Ιούνιο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιεί σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, προειδοποιώντας πως το 2023 είναι πλέον «πρακτικά βέβαιο» πως θα αποδειχθεί η θερμότερη χρονιά στα χρονικά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ του 2016.

Οι νέες μετρήσεις, που μεταφράζονται σε ξηρασίες, συνώνυμες λιμών, καταστροφικές πυρκαγιές και ενισχυμένους τυφώνες, επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις επιστημόνων, ενόψει της 28ης διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (30ή Νοεμβρίου-12η Δεκεμβρίου).

Copernicus: October 2023 – Exceptional temperature anomalies; 2023 virtually certain to be warmest year on record 🥵 #Copernicusreport #climatereport #FossilFuels #GlobalWarming https://t.co/H78kHjA4rV pic.twitter.com/JNGiSOXnGP

