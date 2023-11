75 αμερικανικά και ελληνικά ΑΕΙ σε εκδήλωση για γέφυρες συνεργασίας

Με τη συμμετοχή 75 αμερικανικών και ελληνικών ΑΕΙ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η διαδικτυακή εκδήλωση Pharos Anniversary Virtual Celebration. Hταν η επετειακή εκδήλωση για τον έναν χρόνο από το Pharos Summit με τη συμμετοχή εκπροσώπων εμβληματικών αμερικανικών ΑΕΙ.

Το περσινό συνέδριο ήταν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στην ιστορία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση, κι επέδρασε καταλυτικά στη βελτίωση, την εμβάθυνση και τη διεύρυνση των σχέσεων των δύο χωρών στοn νευραλγικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος International Academic Partnership Program Greece (IAPP) Greece.

Η σημερινή εκδήλωση έδωσε σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς –ελληνικό yπουργείο Παιδείας, πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Institute of International Education (IIE), Fulbright Greece και Study in Greece–, τη δυνατότητα να κάνουν έναν απολογισμό της έως τώρα πορείας του προγράμματος καθώς επίσης και να μοιραστούν τις ιδέες και τα στρατηγικά τους σχέδια για το μέλλον της ελληνοαμερικανικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πρόοδος τεσσάρων συνεργασιών μεταξύ οκτώ πανεπιστημίων από τις δύο όχθες του Ατλαντικού (Πολυτεχνείο Κρήτης-University of Southern California, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Columbia, Χαροκόπειο-Rutgers, Iόνιο Πανεπιστήμιο-University of Texas Health), οι οποίες αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και προγραμμάτων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του IAPP Greece και τη σημασία του εγχειρήματος για τον εμπλουτισμό της ακαδημαϊκής/επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στην εκδήλωση, και ευρύτερα στο πρόγραμμα συνεργασίας, μετείχαν εκπρόσωποι από τα, μεταξύ άλλων, California Polytechnic State University, Carnegie Mellon University, Columbia University, George Mason University, Harvard University, Indiana University, Johns Hopkins University, Joliet Junior College, Lehigh University, Michigan State University, New York University, Ohio Northern University, Princeton University, Roger Williams University, Rutgers University, Stockton University, Tufts University, University of Alabama, University of California, Berkeley, University of Cincinnati, University of Delaware, University of Illinois at Chicago, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Kentucky, University of Massachusetts, Amherst, University of South Alabama, University of Southern California – Viterbi School of Engineering, University of Texas – Health Science Center, Wayne State University, Widener University, William & Mary, Yale University, York College of Pennsylvania.

Από τα ελληνικά πανεπιστήμια μετείχαν εκπρόσωποι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΑΠΘ, την ΑΣΚΤ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΜΠ, το Δημοκρίτειο Θράκης, το Χαροκόπειο, το Ιόνιο, το Διεθνές, το Μεσογειακό, το Πάντειο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πειραιώς, το Πελοποννήσου, το Πατρών, το Αιγαίου, το Μακεδονίας, το Δυτικής αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.