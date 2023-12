Το χρονικό της συμμαχίας στην ενημέρωση

Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, στο λιμάνι ήταν δεμένα τουλάχιστον τέσσερα πλοία. Ενα εξ αυτών κρουαζιερόπλοιο – τα αναμμένα άσπρα και κίτρινα φώτα του δημιουργούσαν δέσμες φωτός στην ήσυχη, σκοτεινή θάλασσα, φτάνοντας μέχρι την άλλη πλευρά της προβλήτας, έως το ύψος της Πέτρινης Αποθήκης.

Εδώ, στον εντυπωσιακό χώρο της πύλης Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά, η «Καθημερινή» και οι New York Times γιόρτασαν τα 25 χρόνια σύμπραξης· την επέτειο της αρχής μιας κοινής πορείας δύο ομίλων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και των οποίων η συνάντηση άνοιξε, πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, τον δρόμο της αγγλόφωνης ενημέρωσης στην Ελλάδα.

«Οταν δύο οργανισμοί που ενσαρκώνουν την ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία γιορτάζουν

μια συνεργασία που έχει διαρκέσει 25 χρόνια, πρέπει να γιορτάσουμε», δήλωσε από το βήμα ο πρόεδρος των New York Times International, Στίβεν Ντάνμπαρ-Τζόνσον. Φωτ. ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Η αφετηρία

Η συμφωνία συνεργασίας τής τότε International Herald Tribune, η οποία ανήκε στους New York Times και στην Washington Post, αποτέλεσε μόλις τη δεύτερη σύμπραξη της διεθνούς εφημερίδας με ένα Μέσο εκτός ΗΠΑ.

«Ηταν και η πιο γρήγορη – πέντε μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση τον Οκτώβριο του 1997, εκδόθηκαν οι πρώτες εφημερίδες», λέει στην «Κ» ο Αλμπέρτο Κανό, σημερινός επικεφαλής των New York Times για τη διαφήμιση και τα συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία, που τότε ήταν στέλεχος της International Herald Tribune.

Το όραμα της συνεργασίας ήταν του τότε εκδότη της «Καθημερινής», αείμνηστου Αριστείδη Αλαφούζου, δηλώνει στην «Κ» η Μάρθα Δερτιλή, ένα από τα βασικά πρόσωπα της ομάδας των αρχικών συντελεστών. Ενα όραμα που τονίζει ότι συνεχίζει ο γιος του, Θεμιστοκλής Αλαφούζος.

«Πριν από 25 χρόνια, θυμάμαι, με κάλεσε ο Αριστείδης Αλαφούζος στο γραφείο του και μου είπε, με τον συνήθη επιτακτικό του τρόπο, ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια συνεργασία με τη Herald Tribune», είπε το βράδυ της Δευτέρας ο διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς. «Είπε, και μας το θύμιζε πάντα αυτό, ότι είμαστε πολίτες του κόσμου, ότι πρέπει να είμαστε κοσμοπολίτες, ότι δεν πρέπει να είμαστε στενόμυαλοι και ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που οι Ελληνες κάνουν πάντα καλύτερα – να κοιτάμε προς τον έξω κόσμο και να προσπαθούμε να τον κατακτήσουμε», τόνισε.

Ο πρόεδρος των New York Times International, Στίβεν Ντάνμπαρ-Τζόνσον, λέει στην «Κ» ότι ήταν ενθουσιασμένος με τη συνεργασία των δύο Μέσων εξαρχής. «Η ιδέα ήταν να συμπράξουμε με μια εφημερίδα ύψιστης ποιότητας, που αντικατοπτρίζει τις ίδιες αξίες με τις δικές μας, και να συνδυάσουμε τα τοπικά νέα με τα πιο σημαντικά διεθνή», αναφέρει.

«Με προσέγγισε ο Αλέξης Παπαχελάς για να αναλάβω τη δημοσιογραφική πλευρά του εγχειρήματος γιατί είχα εμπειρία σε διεθνή μέσα», θυμάται για το 1998 ο Νίκος Κωνσταντάρας, ο οποίος παρέμεινε στην αγγλική έκδοση της εφημερίδας 17 χρόνια. «Δεν μπορούσε να είναι απλώς μετάφραση των ρεπορτάζ της ελληνικής έκδοσης», σημειώνει.

«Το ότι το εγχείρημά μας έχει επιζήσει για 25 χρόνια, παρά τις δύσκολες προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε, είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό», λέει ο πρόεδρος των New York Times International, Στίβεν Ντάνμπαρ-Τζόνσον.

Η Ελεν Κωνσταντόπουλος, αντιπρόεδρος Διεθνούς Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης στους NYT, ενεπλάκη με το εγχείρημα λίγο αργότερα, πριν από περίπου 20 χρόνια. «Ηταν μία από τις δύο πρώτες συμπράξεις που αναπτύξαμε στην Ευρώπη – το γεγονός ότι ακόμα στέκεται, ενώ τόσες άλλες σταμάτησαν, είναι απόδειξη της υποστήριξης που η οικογένεια Αλαφούζου δίνει στη συνεργασία και στο προϊόν, όπως και της πολύ ισχυρής ευθυγράμμισης των δύο τίτλων», λέει στην «Κ». «Πιστεύω ότι είναι μια συνεργασία που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα κρατήσει και για τα επόμενα 25 χρόνια».

Αναμνηστική φωτογραφία στελεχών της «Καθημερινής» και της IHT στη «Μεγάλη Βρεταννία», την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησε η κοινή έκδοση.

Σημείο καμπής

Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής παγκοσμίως, λίγο πριν από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζει ο κ. Ντάνμπαρ-Τζόνσον, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει τον κόσμο και τα ΜΜΕ. «Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε για πάντα να έχουμε έντυπη εφημερίδα», συμπληρώνει, «αλλά ελπίζω πως, αν έχουμε για πάντα μια σχέση γύρω από την εξαιρετικής ποιότητας δημοσιογραφία, αυτή θα πάρει ψηφιακή μορφή».

Ο κ. Ντάνμπαρ-Τζόνσον λέει πως ένιωσε υπερήφανος στην εκδήλωση της Δευτέρας: «Το ότι κάτι τέτοιο έχει επιζήσει για 25 χρόνια, παρά τις δύσκολες προκλήσεις που όλοι έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και που άσκησαν πίεση στις επιχειρήσεις μας, είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό. Εχουμε καταφέρει πολλά μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια». «Οι δύο τελευταίες δεκαετίες δεν ήταν εύκολες», υπογράμμισε ο κ. Παπαχελάς.

Μετά τις σύντομες ομιλίες των δύο και του Αθανασίου Ελλις, διευθυντή της αγγλόφωνης έκδοσης της «Καθημερινής», ο οποίος δήλωσε ότι η εφημερίδα αποτελεί τη βασική πηγή ενημέρωσης στον κόσμο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, η εκδήλωση πέρασε στο βασικό κομμάτι της.

Για περίπου μισή ώρα, δύο κορυφαίοι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, ο επικεφαλής ανταποκριτής του Λευκού Οίκου για τους New York Times Πίτερ Μπέικερ και η Σούζαν Γκλάσερ, η οποία, έπειτα από μακρά πορεία σε μέσα όπως η Washington Post και το Politico, τώρα διατηρεί τη στήλη «Letter from Biden’s Washington» στο περιοδικό The New Yorker, συζήτησαν με τον κ. Παπαχελά για θέματα που απασχολούν τις ΗΠΑ και τον κόσμο.

Οι Αριστείδης Αλαφούζος, Ρίτσαρντ Μακλίν (εκδότης της IHT), Στάμος Ζούλας, Μιχάλης Κατσίγερας και ο τότε διευθυντής σύνταξης της «Κ», Αντώνης Καρακούσης με την πρώτη κοινή έκδοση.

Πόλεμοι και εκλογές

Η θεματολογία άγγιξε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η στάση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν απέναντι στο Ισραήλ και το ποια είναι τα βασικά πρόσωπα που «τρέχουν» την αμερικανική εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις προεδρικές εκλογές του 2024 και το τι θα σημαίνει για τις ΗΠΑ, αλλά και για τον κόσμο, η πιθανή επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι εκλογές», δήλωσε η κ. Γκλάσερ, «στις οποίες ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο διακύβευμα – θα έχουν τεράστιες συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρώπη».

Το πρώτο πρωτοσέλιδο της αγγλικής έκδοσης της «Καθημερινής» κυκλοφόρησε στις 9 Μαρτίου του 1998 με την International Herald Tribune.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση με έναν πιο θετικό τόνο, ο κ. Μπέικερ, ο οποίος έχει ρίζες από την Ελλάδα, από όπου έφυγαν οι γονείς του πατέρα του για να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ, εξέφρασε τη χαρά του για το ότι βρέθηκε, με αφορμή την εκδήλωση, στη χώρα των προγόνων του. «Είναι υπέροχο για εμένα το ότι είμαι εδώ – ο πατέρας μου ήταν Ελληνας», δήλωσε. «Τον χάσαμε φέτος – θα ενθουσιαζόταν που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας», είπε.

«Ανθείτε», δήλωσε για τη χώρα η κ. Γκλάσερ, «και μας ενθουσιάζει να βλέπουμε ότι το αφήγημα για την Ελλάδα διεθνώς είναι πολύ διαφορετικό τώρα από ό,τι πριν από δέκα χρόνια».