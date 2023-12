Το τραγούδι που ξεχώρισαν πέντε ραδιοφωνικοί παραγωγοί το 2023

Είναι οι δίσκοι που θαυμάζουμε ως πιο ολοκληρωμένα έργα και αυτοί που μνημονεύουμε συνήθως στο τέλος κάθε χρονιάς. Είναι όμως τα τραγούδια αυτά που τους απαρτίζουν, αυτά που μπορούν να ξεπηδήσουν από οποιονδήποτε καλό ή και όχι τόσο δίσκο, να εμφανιστούν ακόμα και αυτόνομα και να μας κερδίσουν.

Γι’ αυτό ζητήσαμε από πέντε Ελληνες ραδιοφωνικούς παραγωγούς να διαλέξουν εκείνο το ένα κομμάτι που κρατάνε περισσότερο από τη χρόνια που φεύγει. Και όσο και αν ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουν ένα και μόνο τραγούδι από όσα έφτασαν στα αυτιά τους τους τελευταίους δώδεκα μήνες, έφεραν την αποστολή εις πέρας.

Το τραγούδι του 2023 για τη Μιρέλλα Κάππα

Το τραγούδι που ξεχωρίζω περισσότερο για το 2023 είναι το «Always Ascending» των HAAi, Jon Hopkins και KAM-BU.

Ξεκινά ήπια αλλά σταδιακά οδηγείται σε ιλιγγιώδη κορύφωση από τη φωνή του KAM-BU. Οι ήχοι δυναμώνουν.

Οι λέξεις τρέχουν με ορμή, σκοντάφτουν στα synths, επαναλαμβάνονται επίμονα σαν μάντρα.

«Τhe internal voice, You always have, You have a choice, That choice is here, That choice is presence».

Ανάσα και… μπουμ! Τα beats σκάνε ανελέητα και σαρώνουν με 140 bpm σαν συμπαγής έκρηξη στα ηχεία.

Αυτός ο μουσικός καταιγισμός, είναι ό,τι πιο φρέσκο και σκληρά χορευτικό άκουσα φέτος.

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2023 από τη σειρά των μουσικών συλλογών DJ-Kicks, με την επιμέλεια της Haai.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες δημιουργούς της ηλεκτρονικής σκηνής, η Αυστραλέζα dj και παραγωγός, έβαλε την υπογραφή της στο άλμπουμ επιλέγοντας 17 κομμάτια. Ανάμεσα στα 4 δικά της, πάλλεται το «Always Ascending». Mια συνεργασία με τον σπουδαίο Jon Hopkins που ανέλαβε το αναλογικό φινίρισμα, σφραγίζοντας το κομμάτι με τον προσωπικό του ήχο. Συμπαραγωγός σε αυτό το μεγαλειώδες πριόνισμα, o Patricio Alvarez των Solid Sound. Δεκάρι!

Fun Fact: To track χτίστηκε ανακατεύοντας τα stems του «Baby, We’re Ascending». Παλαιότερη συνεργασία της Haai και του Jon Hopkins.

Το τραγούδι του 2023 για τον Γιάννη Πετρίδη

Το αγαπημένο μου κομμάτι για το 2023 ήταν το «Vampire» της Ολίβια Ροντρίγκο.

Δεν κρύβω ότι πριν το ακούσω, αντιμετώπισα με επιφύλαξη το δεύτερο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο, όμως αυτό το 20χρονο κορίτσι κατάφερε να κερδίσει αμέσως το ενδιαφέρον μου με ένα από τα πολλά όμορφα τραγούδια που υπάρχουν στο «Guts».

Το «Vampire» είναι λίγο διαφορετικό από τα τραγούδια που είχε στον πρώτο της δίσκο και μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για λογαριασμό των νέων για την πορεία της μουσικής, που δεν είναι βέβαια αυτή που ίσως νομίζουν αρκετοί από τους νέους στην χώρα μας και αυτοί που τους κατευθύνουν μέσα από τα διάφορα, συνήθως τηλεοπτικά προγράμματα.

Η ποπ μουσική παραμένει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα κυρίαρχη, σε αντίθεση με την τραπ που είναι για ειδικό περιορισμένο κοινό, που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την μουσική και συνήθως δεν ξεχωρίζει καλλιτέχνες, αλλά μουσικά είδη.

Η Ολίβια Ροντρίγκο και η Μπίλι Αιλις και αυτή με ένα όμορφο τραγούδι, το «What Was I Made For?» που ίσως θα είναι και υποψήφιο για Οσκαρ, ενσαρκώνουν τα όνειρα των σημερινών κοριτσιών που δείχνουν να είναι πιο ψαγμένα μουσικά από τα αγόρια της ηλικίας τους.

Εγώ, ακούγοντας συνέχεια και νέα μουσική, προσπαθώ να είμαι σε επαφή με ό,τι συμβαίνει σήμερα και τις αλλαγές που έφερε και στη μουσική η τεχνολογία. Μου θυμίζει τα νεανικά μου χρόνια όλη αυτή η προσπάθεια.

Το τραγούδι του 2023 για τον Μιχάλη Καμάκα

Τα (αγαπημένα) κομμάτια είναι πολλά, όπως και τα άλμπουμ. Διότι το 2023 ήταν μια πολύ εύφορη χρονιά για την μουσική.

Θα κινηθώ λοιπόν με το κριτήριο της πιο πρόσφατης περίπτωσης «κολλήματος» με κάποιο τρακ και θα επιλέξω τη διασκευή που μας χάρισαν πριν από λίγο καιρό οι Sleaford Mods στο (δεν χρειάζονται συστάσεις) «West End Girls» των Pet Shop Boys.

Απειρες ακροάσεις back to back από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας στις stream πλατφόρμες και μια ανάλογη εμμονική διάθεση να το παίζω σχεδόν σε κάθε εκπομπή μέχρι και αυτή την στιγμή.

Εντάξει ίσως φταίει στην τελική και η μεγάλη αγάπη που τρέφω για τους δύο αυτούς κυρίους από το Νότιγχαμ. Πάντως είχαν ξανακάνει κάτι αντίστοιχο πριν από δύο χρόνια περίπου, διασκευάζοντας με εξίσου μεγάλη επιτυχία (κόλλημα και τότε) το (και εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις) «Don’t Go» των Yazoo.

Το τραγούδι του 2023 για τον Τάκη Γιαννούτσο και τον Θοδωρή Βαμβακάρη

Το αγαπημένο μου κομμάτι για το 2023 είναι το «Fairlies» του Γκράιαν Τσάτεν.

Οχι, ο σεμνός και ταλαντούχος τραγουδιστής των Fontaines DC δεν καβάλησε το καλάμι να κάνει από τώρα solo καριέρα. Αλλωστε δεν έχουν κλείσει ακόμα δεκαετία. Είπε πολύ ειλικρινά ότι «είχα κάποιες δικές μου συνθέσεις, διαφορετικού στυλ από αυτές του γκρουπ και δεν ήθελα να βάλω τα υπόλοιπα παιδιά να παίξουν τραγούδια δικά μου που ίσως και να μην τους άρεσαν. Τόσο απλά».

Ενα νέο αστέρι έχει ήδη γεννηθεί και θα τον παρακολουθώ σε κάθε του βήμα. -Τ.Γ.

Το δικό μου αγαπημένο κομμάτι για φέτος ήταν το «Panopticom» του Πίτερ Γκάμπριελ.

Το 2023 ήταν η χρονιά όπου ο Πίτερ Γκάμπριελ επέστρεψε με νέο άλμπουμ, το «I/O», μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Και ο προάγγελός του ήταν το «Panopticom» το οποίο ήταν το πρώτο σινγκλ του Βρετανού μουσικού από το 2016. Ολα αυτά, σχεδόν 10 μήνες μετά την ανακοίνωση του οριστικού φινάλε των Genesis, του συγκροτήματος το οποίο οφείλει τη μουσική ύπαρξή του στον Πίτερ Γκάμπριελ.

Σίγουρα το «Panopticom» ως τραγούδι, δεν προκαλεί το «σοκ του καινούργιου», ωστόσο σηματοδοτεί την επιστροφή μιας μουσικής ιδιοφυΐας και αυτό είναι κάτι που του δίνει ξεχωριστή αξία και αρκετή νοσταλγία. Αλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που τους έφερε μουσικές μνήμες από την εποχή του «Solsbury Hill».

Στο «Panopticom» συμμετέχει μια παρέα από τα παλιά. Ο Μπράιαν Ινο παίζει συνθεσάιζερ και καμπανάκια, ενώ μαζί είναι και οι σταθεροί συνεργάτες του Γκάμπριελ, ο μπασίστας Τόνι Λέβεν, ο ντράμερ Μανού Κατσέ και ο κιθαρίστας Ντέιβιντ Ρόουντς. -Θ.Β.

