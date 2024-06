Πλατεία Νερού: Τα ντεσιμπέλ δοκιμάζουν τους κατοίκους

Της Ιωάννας Φωτιάδη

Με παράθυρα ερμητικά κλειστά, κλιματισμό στο φουλ, καθώς το να βγουν στο μπαλκόνι τους είναι απαγορευτικό, ή ακόμη και εξόριστοι από τα σπίτια τους, περνούν αρκετά καλοκαιρινά βράδια οι κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας. Αιτία, όπως καταγγέλλουν, είναι οι συναυλίες που πραγματοποιούνται στην Πλατεία Νερού τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτόν τον λόγο, στις 31 Μαΐου ο Δήμος Καλλιθέας μαζί με κινήσεις δημοτών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΕΤΑΔ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) και εναντίον της διοργανώτριας εταιρείας του φεστιβάλ Release Athens. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα εκδικαστούν αύριο, τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης Release Athens 2024.

«Η ένταση της μουσικής είναι τέτοια που έχω κάθε φορά την εντύπωση ότι η μπάντα βρίσκεται στην κρεβατοκάμαρά μου», περιγράφει στην «Κ» η Μ. Σ., κάτοικος της περιοχής με παιδί προσχολικής ηλικίας – τα στοιχεία της είναι στη διάθεση της εφημερίδας.

Ζητούν την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας, την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, αλλά και του ορίου της ηχοστάθμης.

«Το πρώτο καλοκαίρι που ο γιος μου ήταν 6 μηνών και πάλευα να τον κοιμίσω, ήταν εφιαλτικό», θυμάται. Ο θόρυβος διαρκεί για πολλές ώρες, όπως λένε αρκετοί κάτοικοι, καθώς οι πρόβες των καλλιτεχνών ξεκινούν νωρίτερα ανήμερα την εκδήλωση ή και την προηγούμενη ημέρα. Τον Ιούνιο του 2019 υλοποιήθηκαν μετρήσεις ηχοστάθμης με βάση διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας που απέχει 528 μέτρα από την Πλατεία Νερού.

Σύμφωνα με την πολυσέλιδη μελέτη, που έχει στη διάθεσή της η «Κ», «καταγράφηκαν μέγιστες στιγμιαίες ηχοστάθμες της τάξης των 80 ντεσιμπέλ, κάτι που σημαίνει υπέρβαση της ηχοστάθμης στη θέση μέτρησης κατά 50 ντεσιμπέλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 30 ντεσιμπέλ. Βάσει της υγειονομικής διάταξης 3010/85 […] η εν λόγω υπέρβαση είναι υπερβολικά μεγάλη και […] χαρακτηρίζεται ως μη ανεκτή σε κατοικημένη περιοχή».

Το προηγούμενο καλοκαίρι συσπειρώθηκαν οι κάτοικοι, των οποίων η υπομονή έχει εξαντληθεί. Σήμερα, η κίνηση δημοτών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου αριθμεί πάνω από 2.000 μέλη. «Δεν ζητάμε την κατάργηση των συναυλιών, όπως μας κατηγορούν, αλλά την τήρηση της νομοθεσίας, δηλαδή των ωρών κοινής ησυχίας και του ορίου έντασης της μουσικής», επισημαίνει στην «Κ» μέλος της κίνησης.

Η Πλατεία Νερού ως οικόπεδο ανήκει στην ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) και διοικητικά στον Δήμο Καλλιθέας. «Η εταιρεία διοργάνωσης των συναυλιών νοικιάζει τον χώρο χωρίς όμως να έχει λάβει από τον Δήμο Καλλιθέας άδεια για υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα», τονίζουν μέλη της κίνησης στην «Κ». Τους επιβεβαιώνει ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης. «Η ΕΤΑΔ έχει τον χώρο, ωστόσο, ακόμη και για να μετατρέψει κάποιος το ακίνητό του σε εστιατόριο χρειάζεται άδεια», υπογραμμίζει στην «Κ». Και συμπληρώνει ότι «δεν υπάρχει η υποδομή για τη διοργάνωση συναυλιών στην Πλατεία Νερού. Δεν υπάρχει πάρκινγκ και όταν έρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα παρκάρουν όπου βρουν, παράνομα, και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Να ξέρετε ότι το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε σύσσωμο κατά της πραγματοποίησης των συναυλιών». Ο θόρυβος, φυσικά, δεν γνωρίζει διοικητικά «όρια», ενοχλεί εξίσου τους κατοίκους και των δύο δήμων. «Εχω καλέσει πολλές φορές την αστυνομία: άλλοτε μου έλεγαν ότι είναι υπόθεση του Α.Τ. Καλλιθέας, άλλοτε ότι δεν έχουν περιπολικό», λέει η Ε. Χ., κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, «τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα».

Στο κείμενο των ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν γίνεται επίσης αναφορά σε «τοποθέτηση αυτοσχέδιων κατασκευών (παραπετάσματα, λαμαρίνες, πάσσαλοι, κιγκλιδώματα κ.λπ.) κατά μήκος της παραλίας, όλως αυθαιρέτως και παρανόμως και χωρίς άδεια από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, αποκόπτοντας πλήρως την ελεύθερη πρόσβαση προς τη θάλασσα».

Αδεια από τον δήμο

Και ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, από την πλευρά του, επισημαίνει στην «Κ» ότι υπάρχει νομοθεσία που καθορίζει ότι ο δήμος θα πρέπει να δώσει άδεια για συναυλίες ή άλλες δράσεις. Και εξηγεί: «Η ΕΤΑΔ έχει επιχειρήσει πολλές φορές να μισθώσει την παραλία Βουλιαγμένης για την πραγματοποίηση συναυλιών, αλλά τις έχουμε σταματήσει». Πρόσφατα, εταιρεία πραγματοποίησε χωρίς την άδεια του δήμου φεστιβάλ fitness στην παραλία και ο δήμος αναμένεται να επιβάλει πρόστιμο έως 70.000 ευρώ.

Το αποτύπωμα του Release Athens

Του Αιμίλιου Χαρμπή

Ως γνωστόν, η Πλατεία Νερού στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια έναν από τους βασικούς συναυλιακούς προορισμούς της Αττικής. Οι περισσότεροι έχουμε περάσει κάποια καλοκαιρινή βραδιά –ή πολύ περισσότερες– δίπλα στη θάλασσα, ακούγοντας αγαπημένους καλλιτέχνες, Ελληνες και ξένους. Ιδιαίτερα από τότε που το Release Athens (2016) αλλά και το Eject Festival (2011) αποφάσισαν να κάνουν «σπίτι» τους τον μεγάλο ελεύθερο χώρο δίπλα στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβον Ντο. Το πρώτο από τα δύο αυτά μεγάλα μουσικά φεστιβάλ συνεχίζει και φέτος τη δραστηριότητά του εκεί, έχοντας προγραμματίσει 10 βραδιές μουσικών εμφανίσεων, αρχής γενομένης από την προσεχή Κυριακή 9 Ιουνίου.

Είναι, λοιπόν, ουσιαστικά ενάντια στο Release Athens που στρέφονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Δήμου Καλλιθέας. Από την πλευρά του φεστιβάλ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα πυρετωδώς ενόψει της κυριακάτικης συναυλίας των The Offspring, ενώ αν υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση αυτή θα έρθει μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, που είναι προγραμματισμένη για αύριο. Εχει ενδιαφέρον, πάντως, να εξετάσει κανείς το πολιτιστικό αλλά και το οικονομικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου φεστιβάλ αυτά τα επτά χρόνια λειτουργίας του.

Από το 2013, η Πλατεία Νερού έχει υποδεχθεί πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες – Οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ συνεχίζονται εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης.

Από το εξωτερικό

Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν περάσει από την Πλατεία Νερού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επισκέπτες, με τη μεγαλύτερη προσέλευση να σημειώνεται πέρυσι όταν πάνω από 165.000 θεατές παρακολούθησαν τις συνολικά 14 ημέρες εκδηλώσεων. Από αυτούς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ένα ποσοστό περίπου 10% αφορά σταθερά επισκέπτες από το εξωτερικό, οι οποίοι συνήθως συνδυάζουν τις συναυλίες με ολιγοήμερες ή και πολυήμερες διακοπές στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, το φεστιβάλ απασχολεί σε μόνιμη βάση 30 εργαζομένους, ενώ την περίοδο του καλοκαιριού περισσότερα από 500 άτομα απασχολούνται σε διάφορες δραστηριότητες γύρω από αυτό.

Εκτός βεβαίως του τι συμβαίνει μπροστά ή πίσω από τη σκηνή, πολύ σημαντικό είναι και ό,τι γίνεται πάνω σε αυτήν.

Από το Release Athens έχουν περάσει μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως οι Arctic Monkeys, οι Prodigy, η Ροζαλία, οι Wu-Tang Clan, ο Νικ Κέιβ, οι Pet Shop Boys, ο Ιγκι Ποπ, οι Slipknot, οι New Order και η P.J. Harvey. Αρκετά πλούσιο είναι και το φετινό μενού με Pulp, Massive Attack και Duran Duran, μεταξύ άλλων. Οπως είπαμε στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκε επί χρόνια και το Eject Festival, φέρνοντας καλλιτέχνες όπως οι Florence and the Machine, The Cure, Kasabian, Muse κ.ά. Οσο για τη δική μας πιο έντονη ανάμνηση, αυτή έρχεται σίγουρα από την (ιστορική) σύμπραξη του Θανάση Παπακωνσταντίνου με τον Σωκράτη Μάλαμα το 2018, σε μια συναυλία που γέμισε πιθανότατα την Πλατεία Νερού πιο ασφυκτικά από ποτέ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Release, οι χώροι όπου διεξάγεται κάθε καλοκαίρι το φεστιβάλ και αποτελούν μέρος των Ολυμπιακών Ακινήτων, παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης και φθοράς όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Χρειάζεται μάλιστα αρκετή δουλειά και έξοδα προκειμένου οι εγκαταστάσεις να καθαριστούν, να επισκευαστούν και να έρθουν σε κατάσταση λειτουργίας για τη διοργάνωση.