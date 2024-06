Μάικλ Μόσλεϊ: Ακαρπη η αναζήτηση – Πού στρέφονται οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται, για πέμπτη ημέρα, οι έρευνες στη Σύμη για τον εντοπισμό του 67χρονου παρουσιαστή, Μάικλ Μόσλεϊ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, όταν έφυγε από την παραλία στο Πέδι για να φτάσει πεζοπορώντας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Ο δήμαρχος της Σύμης δεσμεύτηκε πως θα συνεχιστεί η εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης -στην οποία συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες με drones, εργαζόμενοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δύτες, ένας σκύλος έρευνας και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί σε επικίνδυνες συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες- έως ότου βρεθεί ο 67χρονος.

Όπως δήλωσε ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας στη «Ροδιακή», «η συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσβατη, πετρώδης με γκρεμούς και επικίνδυνα σημεία, ενώ δεν υπάρχει μονοπάτι τέτοιο που να μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να το περπατήσει εάν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τη φυσική κατάσταση» – και ιδίως σε συνθήκες καύσωνα.

The wife of missing TV doctor Michael Mosley has vowed her family “will not lose hope” as she described the days since his disappearance as “the longest and most unbearable”.

