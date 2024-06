Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια – Αισθητές στην Αθήνα

Διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη Βόρεια Εύβοια, οι οποίοι έγιναν αισθητοί και στην Αθήνα.

Στις 20:56 σημειώθηκε σεισμική δόνηση εντάσεως 3,9 Ρίχτερ με επίκεντρο το βόρειο τμήμα της Εύβοιας, 5 χλμ δυτικά, βορειοδυτικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, σεισμός εντάσεως 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε και πάλι στη βόρεια Εύβοια στην ίδια περιοχή.

Το εστιακό του βάθος καταγράφηκε στα 14,5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Αττικής.

