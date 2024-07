BCA College: Κορυφαία εμπειρία σπουδών, εξωστρέφεια και δυναμικές διεθνείς συνεργασίες

Δυναμικές διεθνείς συνέργειες με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, υψηλή ποιότητα σπουδών που συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή και την εξαγωγή εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας στο εξωτερικό, 53 χρόνια εμπειρίας στους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επαγγελμάτων, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και Πληροφορικής. Ως ο παλαιότερος ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με το κύρος και την αναγνώριση που απολαμβάνει εντός και εκτός των συνόρων, το BCA College είναι ήδη έτοιμο για την ομαλή μετάβασή του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Σε μια κρίσιμη ακαδημαϊκή χρονιά, κατά την οποία αναμένεται να κορυφωθούν οι προετοιμασίες για τη λειτουργία των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, έχει να επιδείξει πληθώρα εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών «κατακτήσεων» που το τοποθετούν στην πρώτη γράμμη.

Λειτουργώντας ως παράρτημα του University of West London, προσφέρει τη βρετανική εμπειρία σπουδών στην Ελλάδα μέσα από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, διά ζώσης και online, στις πιο περιζήτητες ειδικότητες, άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας. Η πολυεπίπεδη δραστηριοποίηση του BCA College στο εξωτερικό και οι πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του, σχεδιασμένες πάντα με το βλέμμα στο μέλλον, επενδύουν σταθερά στην επόμενη μέρα και εξασφαλίζουν στους σπουδαστές τα απαραίτητα εργαλεία για να διαπρέψουν στην επαγγελματική τους ζωή.

Με αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία και τη στόχευση, ιδρύθηκε στο κεντρικό Λονδίνο από το BCA College το εξειδικευμένο πανεπιστημιακό τμήμα ναυτιλιακών σπουδών Hellenic Institute of Maritime Studies (HIMS). Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του University of West London και αποτελεί την πρώτη ελληνοβρετανική εκπαιδευτική συνεργασία, στην οποία η χώρα μας εξάγει ακαδημαϊκή τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Παρέχοντας μια ευρεία γκάμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σχεδιασμένων για να προσελκύσουν σπουδαστές από όλο τον κόσμο, καλύπτει τομείς όπως Ναυτιλιακά, Χρηματο-οικονομικά, Ναυτιλιακή Μηχανική, Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ναυτιλιακή Κυβερνο-ασφάλεια και Ναυτικό Δίκαιο.

Τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στη ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και στο πεδίο των ναυτιλιακών σπουδών αναδεικνύει όμως και άλλη μία καινοτόμα δράση του BCA. Πρόκειται για το Greek Institute of Maritime Education (GIME), το οποίο προσφέρει online ναυτιλιακά προγράμματα (Bachelor & Master) με συνεργασίες και παραρτήματα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Ινδονησία και τη Νότιο Αφρική. Το υπάρχον δίκτυο συνεργειών επεκτείνεται συνεχώς, ενώ οι απόφοιτοι των σχετικών προγραμμάτων σπουδών του BCA σταδιοδρομούν σε ποσοστό 92% ως κορυφαία στελέχη στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου. Παράλληλα, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ιταλική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile), οι απόφοιτοί της επιμορφώνονται κατ’ αποκλειστικότητα με μεταπτυχιακά προγράμματα του BCA College.

Ωστόσο, οι διεθνείς δραστηριότητές του δεν περιορίζονται στο πεδίο των ναυτιλιακών σπουδών. Το BCA College συνεργάζεται με δύο από τα 5 καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο στον τομέα των ξενοδοχειακών και τουριστικών επαγγελμάτων, τις ελβετικές σχολές Glion και Les Roches. Αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής αυτής σύμπραξης είναι η δυνατότητα που δίνεται σε σπουδαστές και αποφοίτους του BCA να παρακολουθήσουν τα προγράμματά τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τρία έτη σπουδών στην Ελλάδα. Στο πεδίο των πολιτιστικών σπουδών, σε συνεργασία με το University of Catania προσφέρει το πρωτοποριακό Master in Mediterranean Archaeology and Cultural Tourism, ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Sherpa Society και τον μηχανικό τεχνητής νοημοσύνης Vincent Cider έχει ιδρύσει την AI Academy for Marketers, μια διεθνή δραστηριότητα που ασχολείται με online σεμινάρια, πάνω σε θέματα ΑΙ και πληροφορικής.