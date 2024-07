Ο «IShowSpeed» στην Ελλάδα – Φρενίτιδα από θαυμαστές του

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο γνωστός youtuber «IShowSpeed», με τους θαυμαστές του να τον ακολουθούν στο κέντρο της Αθήνας για να βγάλουν ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.

Ο γνωστός Αμερικανός youtuber βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου είναι πολύ δημοφιλής στις νεαρές ηλικίες κυρίως από stream που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι FIFA. Συνήθως καταγράφει σε βίντεο όλες του τις κινήσεις και παρακολουθείται ζωντανά από χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα, μια ομάδα νεαρών εντόπισε τον IShowSpeed στην Ηρώδου Αττικού έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και περικύκλωσε το όχημά του. Πολλοί φώναζαν ρυθμικά «Κριστιάνο Ρονάλντο» επειδή ο IShowSpeed υποστηρίζει πως είναι ο μεγαλύτερος οπαδός του ποδοσφαιριστή.

Ο IShowSpeed έκανε livestream στο YouTube από την Ελλάδα το οποίο έληξε πριν μερική ώρα και κράτησε τρεις ώρες. Εχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές.

Σε άλλο βίντεο στο Χ, ο youtuber φαίνεται να φοράει γάντια και να παίζει μποξ στο κέντρο της Αθήνας.

Ο IShowSpeed επισκέφθηκε πρόσφατα, μεταξύ άλλων, τη Νορβηγία όπου το ταξίδι του ήταν επεισοδιακό καθώς δέχθηκε επίθεση από άτομα που τον είχαν εντοπίσει σε εμπορικό κέντρο.

Chaotic moment where IShowSpeed was mobbed by fans in Norway for nearly two hours, during which his hair was pulled and urine was allegedly thrown at him. He now vows never to return to the country after the ordeal. #IShowSpeed #Norway #ShockingExperience pic.twitter.com/RWwcUZZ5P4

— J Wise (@JWiseKingRa) July 4, 2024