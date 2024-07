ΟΠΑ: Εκλογή νέου πρύτανη και συμβουλίου ιδρύματος

Αλλαγή ηγεσίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χθες εξελέγη νέος πρύτανης στο εμβληματικό ίδρυμα ο κ. Βασίλης Βασδέκης, καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Μάλιστα εξελέγη ομόφωνα από το 11μελές συμβούλιο του ιδρύματος. Ο κ. Βασδέκης διαδέχεται τον κ. Δημήτρη Μπουραντώνη, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ιδρύματος. «Στόχος μας είναι να εστιάσουμε στην εξωστρέφεια του ιδρύματος, η οποία είναι απαραίτητη στην εποχή της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ανοιχτών συνόρων της έρευνας και της εκπαίδευσης. Αλλωστε η έρευνα θα είναι, επίσης, μεταξύ των προτεραιοτήτων μας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη ηγεσία του πανεπιστημίου», δήλωσε χθες στην «Κ» ο κ. Βασδέκης. Ο νέος πρύτανης ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Στατιστική στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το 1993 πήρε το διδακτορικό του στη Στατιστική από το ίδιο ίδρυμα. Δίδαξε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994-1998). Το 1988 εξελέγη σε θέση λέκτορα στο Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ, όπου και υπηρετεί έως σήμερα. Στο νέο συμβούλιο του ιδρύματος εξελέγησαν επίσης, στις θέσεις εσωτερικών μελών, οι καθηγητές του ΟΠΑ Κωνσταντίνος Δράκος (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), Σαράντης Καλυβίτης (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών), Σάνδρα Κοέν (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), Γεώργιος Ξυλωμένος (Τμήμα Πληροφορικής), Ηλίας Τζαβαλής (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης).

Στις θέσεις των εξωτερικών μελών εξελέγησαν ο Θεόδωρος Ευγενίου (καθηγητής INSEAD), ο Μιχαήλ Μιχαήλ (ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου), η Ειρήνη Μουστάκη (καθηγήτρια του London School of Economics and Political Science), ο Κωνσταντίνος Σερφές (καθηγητής School of Economics, LeBow College of Business, Drexel University) και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, γενικός διευθυντής «Καθημερινών Εκδόσεων». Στις θέσεις των τεσσάρων αντιπρυτάνεων ορίστηκαν από το συμβούλιο οι καθηγητές του ΟΠΑ Αννα Ελένη Γαλανάκη (Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας), Λεωνίδας Δουκάκης (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), Νάνσυ Πουλούδη (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και Γεωργία Σιουγλέ (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής).