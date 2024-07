Μαίνεται η φωτιά στην Εύβοια – Νέα μηνύματα «112»

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Πετριές του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η εικόνα είναι βελτιωμένη, με τις Αρχές να παραμένουν σε συναγερμό για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σημειώνεται, πάντως, ότι επί ποδός βρίσκονταν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Οπως έγινε γνωστό, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν σήμερα μάχη με το μέτωπο που είναι ανάμεσα στις περιοχές Κριεζά και Πετριές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια των σημερινών επιχειρήσεων κατάσβεσης της φωτιάς τραυματίστηκε πυροσβέστης, ο οποίος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο.

Ταυτόχρονα, νέα μηνύματα 112 εστάλησαν στους κατοίκους σε Κλιμάκι, Λιανή Αμμο, Πετριές και Κριεζά. Συγκεκριμένα στη 1.23 ήχησε εκ νέου το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Κλιμάκι και Λιανή Αμμο να απομακρυνθούν προς Κριεζά. Στις 05.30 εκδόθηκε εκ νέου 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στις Πετριές να απομακρυνθούν προς Αγίους Αποστόλους και Κάλαμο, ενώ στις 07.33 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Κριεζά καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📍 #Euboea

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Krieza #Euboea, evacuate towards #Aliveri

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/EFodV5SuoF

— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2024