Πολλαπλασιαστής κινδύνου το άτμισμα

Εχετε κόψει το συμβατικό τσιγάρο, έχετε πάει στο ηλεκτρονικό αλλά πού και πού θυμάστε την παλιά σας συνήθεια; Χειρότερα δεν γίνεται! Ο καρκίνος των πνευμόνων αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως αφού οδηγεί σε περισσότερους από 1,8 εκατ. θανάτους κάθε χρόνο. Το 87% των περιπτώσεων αυτών συνδέεται άμεσα με τη χρόνια χρήση καπνού. Οπως αναφέρεται σε ιατρικό σημείωμα των καθηγητών της Ιατρικής Αθηνών Θεοδώρας Ψαλτοπούλου, Αγγελικής Ανδρικοπούλου και Θάνου Δημόπουλου, από το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο τσιγάρο που δημιουργήθηκε στην Κίνα το 2003 με το όνομα «Ruhan» έχει δημιουργηθεί η αντίληψη πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ασφαλέστερο καθώς περιέχει μόνο νικοτίνη χωρίς την παρουσία άλλων τοξικών-καρκινογόνων ουσιών. Μελέτες στις ΗΠΑ, στη Δυτική Ευρώπη, στην Κίνα και στη Ρωσία δείχνουν πως περίπου 1 στους 5 εφήβους και 1 στους 3 ενηλίκους πλέον «ατμίζουν». Παγκοσμίως, υπολογίζεται πως 70 εκατ. άνθρωποι έκαναν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου το 2020. Ομως, κάποιοι δεν ξεχνούν την παλιά συνήθεια.

«Τα νεότερα καπνικά προϊόντα δυστυχώς αποτελούν τον “δούρειο ίππο” για την εξάρτηση από τη νικοτίνη», λέει στην «Κ» η πνευμονολόγος Λία Γκιζοπούλου.

Η νέα μελέτη

Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Oncology Research and Therapy, επισημαίνει ότι η σύγχρονη χρήση ηλεκτρονικού και συμβατικού τσιγάρου δημιουργεί τετραπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των πνευμόνων από το συμβατικό κάπνισμα. Στη μελέτη αναλύθηκε η χρήση ηλεκτρονικού και κλασικού τσιγάρου σε 4.975 ασθενείς με καρκίνο των πνευμόνων που διεγνώσθησαν στο James Cancer Hospital στο The Ohio State University Wexner Medical Center και συνεκρίθη με 27.294 υγιείς καπνιστές χωρίς καρκίνο. Ολοι οι ασθενείς ήταν από την ίδια γεωγραφική περιοχή του Οχάιο και είχαν τα ίδια κλινικά χαρακτηριστικά, π.χ. ηλικία, φύλο κ.λπ. Η ταυτόχρονη κατανάλωση ηλεκτρονικού και κλασικού τσιγάρου ήταν οκτώ φορές πιο συχνή σε καπνιστές με καρκίνο των πνευμόνων έναντι του υγιούς πληθυσμού. Επίσης, ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου των πνευμόνων ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος στους ασθενείς που έκαναν χρήση και των δύο. Ο τετραπλάσιος αυτός κίνδυνος παρατηρήθηκε σε όλες τις υποομάδες ανεξαρτήτως φύλου, ιστολογικού τύπου καρκίνου πνευμόνων και χρόνου καπνίσματος σε πακέτα-έτη.

«Τα ευρήματα παρέχουν τα πρώτα στοιχεία ότι το κάπνισμα σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό τσιγάρο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των πνευμόνων σε σχέση με το απλό κάπνισμα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν πως ο καπνός περιέχει καρκινογόνα χημικά, ωστόσο η γνώση για τα χημικά που εισπνέονται από το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι περιορισμένη», δήλωσε ο κύριος ερευνητής της μελέτης Randall Harris, καθηγητής Επιδημιολογίας στο Ohio State University. «Πάντα ανησυχούσαμε για τη διπλή κατανάλωση ηλεκτρονικού και συμβατικού τσιγάρου. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει πως η ταυτόχρονη χρήση των δύο αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο πνευμόνων. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό αν αναλογιστούμε το ποσοστό κατανάλωσης των προϊόντων αυτών από νέα άτομα», ανέφερε η συγγραφέας της μελέτης Marisa Bittoni, ερευνήτρια στο The Ohio State University Comprehensive Cancer Center.

Δεν βοηθούν στη διακοπή

Μιλώντας στην «Κ» για το θέμα η Λία Γκιζοπούλου, διευθύντρια πνευμονολογικής κλινικής στο Ιασώ, «τα νεότερα καπνικά προϊόντα δυστυχώς αποτελούν τον “δούρειο ίππο” για την εξάρτηση από τη νικοτίνη που δεν είναι καρκινογόνος ουσία, αλλά είναι εξαιρετικά εθιστική. Η καθημερινότητα στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος και στα πνευμονολογικά ιατρεία δεν επιβεβαιώνει το επιχείρημα πως τα νέα καπνικά προϊόντα βοηθούν στη διακοπή, αφού είναι μεγάλος ο αριθμός των καπνιστών που συνεχίζουν να καπνίζουν τόσο συμβατικά όσο και νεότερα τσιγάρα ταυτόχρονα, αλλά και των νεαρών που καπνίζουν τα νέα προϊόντα. Να σημειώσουμε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έλαβαν από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων αδειοδότηση να κυκλοφορούν στις ΗΠΑ ως “προϊόντα διαφοροποιημένου κινδύνου”, άρα όχι ακίνδυνα».

Σύμφωνα με την ίδια, «η λύση είναι να αποτρέψουμε τη δημιουργία νέων καπνιστών και παράλληλα να βοηθήσουμε τους νυν καπνιστές με κάθε μέσο που διαθέτουμε (συμπεριφορική θεραπεία, υποκατάστατα νικοτίνης, άλλα φάρμακα που βοηθούν στην απεξάρτηση όπως βαρενικλίνη και βουπροπιόνη) αντί να τους προτείνουμε εναλλακτικές μη ασφαλείς λύσεις. Η προαγωγή ενός μοντέλου ζωής χωρίς τσιγάρο αλλά και ο προσυμπτωματικός έλεγχος των καπνιστών με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ελπίζουμε πως θα μειώσουν τις εκατόμβες των θυμάτων κάθε μορφής καπνίσματος».