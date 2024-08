«Διακοπές στην Ελλάδα» για τον υποκινητή των ταραχών στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον που θεωρείται υποκινητής των επεισοδίων στη Βρετανία, ανάρτησε την Τετάρτη ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό όπου, κατά τα φαινόμενα, έχει τραβηχτεί στην Ελλάδα.

Βρετανοί δημοσιογράφοι τον είχαν εντοπίσει πριν από λίγα 24ωρα στην Κύπρο αλλά στη συνέχεια τα ίχνη του χάθηκαν.

Στο υλικό, ο 41χρονος Ρόμπινσον (σ.σ. το πραγματικό του όνομα είναι Στέφεν Γιάξλεϊ-Λένον) απευθύνεται στους ακολούθους του με φόντο αθηναϊκή γειτονιά.

Message to the legacy media.

Do NOT endanger my children again! https://t.co/tFEc98ajan pic.twitter.com/h8T6PLCP4U

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 7, 2024